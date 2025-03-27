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Как айсберг случайно показал то, что скрывалось веками подо льдом

2:50
Наука

Когда 13 января 2025 года от ледника Георга VI в Антарктиде откололся айсберг А-84, мир получил не просто новый фрагмент карты — он получил окно в неизведанное. Ледяная глыба размером с Чикаго освободила более 540 квадратных километров морского дна, которое не видело света столетиями.

Гренландия
Фото: Designed by Freepik by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гренландия

Подводный мир, который никто не ожидал

Спустя всего 12 дней к месту события прибыла международная научная команда на борту судна Falkor, управляемого Институтом океана имени Шмидта. С помощью подводного робота ROV SuBastian они стали первыми, кто увидел, что скрывалось под толщей антарктического льда.

Они были потрясены: перед ними оказалась богатая и стабильная экосистема с кораллами, губками, ледяными рыбами, гигантскими морскими пауками и даже осьминогами. Некоторые обитатели достигали таких размеров, что учёные предположили: они живут здесь десятилетиями — или даже дольше.

Вне плана — но по велению науки

Первоначально у команды были совсем другие цели, но события заставили их пересмотреть маршрут. Настоящая наука умеет быстро адаптироваться к неожиданным шансам — особенно таким масштабным.

"Это была уникальная возможность. Мы не планировали исследовать это место, но природа иногда сама указывает, куда стоит направить усилия", — говорит руководитель экспедиции доктор Патрисия Эскете из Университета Авейру.

Исследование стало частью глобального проекта Challenger 150, признанного ЮНЕСКО элементом "Десятилетия наук об океане".

Как жизнь выживает без солнца?

Главный вопрос, стоящий перед исследователями: каким образом эта экосистема сохраняется без солнечного света и доступа к поверхностным питательным веществам? По предварительной гипотезе, жизнь поддерживают глубинные течения, приносящие необходимые элементы. Это открытие ставит под сомнение представления о хрупкости подлёдных экосистем.

Кроме биологии, экспедиция исследует и геологию. Образцы морского дна помогут понять, как менялся ледяной щит и что стало причиной его отступления.

Потенциально новые виды

Учёные не исключают, что среди обнаруженных организмов есть ранее неизвестные науке. Это может привести к пересмотру понимания жизни в экстремальных условиях.

"Таяние антарктических льдов напрямую влияет на уровень Мирового океана. Наше исследование поможет прогнозировать эти процессы", — поясняет геолог Саша Монтелли из Лондонского университетского колледжа.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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