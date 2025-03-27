Как айсберг случайно показал то, что скрывалось веками подо льдом

Когда 13 января 2025 года от ледника Георга VI в Антарктиде откололся айсберг А-84, мир получил не просто новый фрагмент карты — он получил окно в неизведанное. Ледяная глыба размером с Чикаго освободила более 540 квадратных километров морского дна, которое не видело света столетиями.
Спустя всего 12 дней к месту события прибыла международная научная команда на борту судна Falkor, управляемого Институтом океана имени Шмидта. С помощью подводного робота ROV SuBastian они стали первыми, кто увидел, что скрывалось под толщей антарктического льда.
Они были потрясены: перед ними оказалась богатая и стабильная экосистема с кораллами, губками, ледяными рыбами, гигантскими морскими пауками и даже осьминогами. Некоторые обитатели достигали таких размеров, что учёные предположили: они живут здесь десятилетиями — или даже дольше.
Первоначально у команды были совсем другие цели, но события заставили их пересмотреть маршрут. Настоящая наука умеет быстро адаптироваться к неожиданным шансам — особенно таким масштабным.
"Это была уникальная возможность. Мы не планировали исследовать это место, но природа иногда сама указывает, куда стоит направить усилия", — говорит руководитель экспедиции доктор Патрисия Эскете из Университета Авейру.
Исследование стало частью глобального проекта Challenger 150, признанного ЮНЕСКО элементом "Десятилетия наук об океане".
Главный вопрос, стоящий перед исследователями: каким образом эта экосистема сохраняется без солнечного света и доступа к поверхностным питательным веществам? По предварительной гипотезе, жизнь поддерживают глубинные течения, приносящие необходимые элементы. Это открытие ставит под сомнение представления о хрупкости подлёдных экосистем.
Кроме биологии, экспедиция исследует и геологию. Образцы морского дна помогут понять, как менялся ледяной щит и что стало причиной его отступления.
Учёные не исключают, что среди обнаруженных организмов есть ранее неизвестные науке. Это может привести к пересмотру понимания жизни в экстремальных условиях.
"Таяние антарктических льдов напрямую влияет на уровень Мирового океана. Наше исследование поможет прогнозировать эти процессы", — поясняет геолог Саша Монтелли из Лондонского университетского колледжа.
А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море.
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