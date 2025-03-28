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КБД нового поколения: революция в лечении эпилепсии и рассеянного склероза

1:31
Наука

Австралийские учёные разработали новую формулу каннабидиола (КБД), которая может кардинально изменить подход к его использованию в медицине. Благодаря фосфолипидному комплексу биодоступность вещества увеличена в шесть раз, а значит — теперь даже небольшие дозы работают гораздо эффективнее.

Биологическая лаборатория
Фото: Wikipedia by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биологическая лаборатория

Согласно публикации в International Journal of Molecular Sciences, это особенно важно, потому что традиционный КБД плохо растворяется в воде и слабо усваивается организмом. В итоге лишь малая часть попадает в кровоток, снижая терапевтический эффект.

Новая система доставки показала удивительные результаты: растворимость выросла с 0% до 67,1% всего за три часа, а проницаемость в клетках — на 32,7% выше, чем у стандартной формы КБД. Формула также продемонстрировала стабильность при разных условиях хранения в течение 12 месяцев, что делает её надёжной для фармацевтического применения.

Это открытие особенно ценно для терапии эпилепсии, рассеянного склероза и других нейродегенеративных заболеваний, где КБД уже используется, но его эффективность могла быть выше.

Бонус: технология может применяться и к другим препаратам, которые плохо растворимы в воде. Сейчас команда исследователей изучает возможности коммерциализации и клинических испытаний.

Уточнения

Фосфолипаза C (КФ 3.1.4.3, англ. phospholipase C (PLC) — фосфолипаза, гидролизующая фосфодиэфирную связь между глицериновым остатком фосфолипида и полярной фосфатной группой. 

Фосфолипи́ды — сложные липиды, представляют собой сложные эфиры многоатомных спиртов и высших жирных кислот. 

Каннабидиол (КБД, CBD) — один из как минимум 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле. КБД является главным фитоканнабиноидом, его доля в растительном экстракте может достигать 40 %.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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