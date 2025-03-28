Эпидемиологи предупреждают: 70 зараженных вирусом H5N1 и один смертельный случай — что дальше?

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1:30
Наука

Вирус птичьего гриппа H5N1 стремительно эволюционирует, и это может стать настоящей угрозой. Последнее исследование университета Северной Каролины в Шарлотте с использованием компьютерного моделирования показало тревожные результаты: антитела становятся всё менее эффективными против новых штаммов вируса.

Тестирование на COVID-19
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тестирование на COVID-19

Снижение способности иммунной системы распознавать вирус связано с его быстрыми мутациями. Это повышает риск того, что инфекция начнёт передаваться от человека к человеку, а не только от животных. Уже сегодня H5N1 зафиксирован у диких птиц, крупного рогатого скота и фермеров.

Вирус продолжает распространяться: в 17 штатах США выявлены случаи у КРС, а 70 человек уже были заражены, включая один летальный случай. Всё это указывает на зоонозный риск — возможность перехода вируса от животных к людям с потенциальным развитием пандемии.

Компьютерные технологии помогли точно смоделировать, как вирусные белки взаимодействуют с антителами. Вывод — необходима срочная разработка новой вакцины, способной работать с будущими, более устойчивыми версиями вируса.

Исследование подчеркивает: именно вакцинация может стать ключом к предотвращению масштабной угрозы. И чем быстрее начнётся работа, тем выше шанс остановить вирус до того, как он выйдет из-под контроля.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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