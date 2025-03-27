Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретная квартира Анджелины Джоли: кому из детей актриса подарила недвижимость в Нью-Йорке
Эффективный домашний спрей против мха: избавьтесь от нежелательного растительности на газоне
После этого обновления на смартфоне предыдущие поездки покажутся каменным веком
Переход от зимы к весне: пять простых шагов для обновления гардероба с минимальными затратами
Секрет китайского экспорта в Россию: кофе из Поднебесной растёт, а чай падает
Считаем калории без фитнес-браслета: секретная формула от тренера
Ваша чистота не спасёт: откуда берутся блохи и как прогнать их навсегда
Хрустящий секрет: как приготовить Цезарь, от которого все будут в восторге
Куда поехать в апреле: неожиданные открытие для бюджетных туристов

Владельцы Xiaomi, Redmi и POCO – готовьтесь! Скоро крупное обновление

2:23
Наука

В последние недели владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили важное обновление — HyperOS 2.1. Эта версия улучшила функции искусственного интеллекта, повысила стабильность системы и включила свежие патчи безопасности.

Android
Фото: pixabay.com by mammela-686310, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Android

Однако китайский производитель не останавливается на достигнутом. Уже активно ведётся работа над следующим масштабным обновлением — HyperOS 2.2.

Чем удивит HyperOS 2.2?

HyperOS 2.2 принесёт не только оптимизацию системы, но и нововведения, которых пока нет у конкурентов. Вот ключевые изменения:

Гибкая панель уведомлений - р пользователи смогут настраивать расположение значков по своему усмотрению, а не следовать предустановленным настройкам системы.

Улучшенная анимация - обновление обещает более плавные переходы и интерактивность.
Дополнительные параметры персонализации — появятся новые возможности настройки обоев и экрана блокировки.

Обновлённые жесты навигации - а система станет ещё удобнее в использовании.
Прокачанная камера — обещаны значительные улучшения в качестве снимков, и, по словам Xiaomi, "осенью смартфоны будут фотографировать как зеркалки".

Автоматическое распознавание QR-кодов — теперь камера сможет идентифицировать QR-код без необходимости запускать отдельное приложение.

Какие устройства первыми получат HyperOS 2.2?

Обновление станет доступно только для моделей на базе HyperOS 2.0 и HyperOS 2.1, а смартфоны с Android 14 останутся без него. В первую волну включены:

Смартфоны Xiaomi

  • Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra

Линейка Redmi

  • Redmi K70 Ultra, Redmi K80, Redmi K80 Pro
  • Redmi Turbo 4, Redmi K70 Pro, Redmi K70

Планшеты и складные устройства

  • Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi MIX FOLD 4, Xiaomi MIX FOLD 3, Xiaomi MIX FLIP

Уточнения

Android (; от греч. ἀνήρ - человек, мужчина + суффикс -oid — человекоподобный робот ; "Андро́ид") — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, и других устройств. Изначально разрабатывалась компанией Android, Inc., которую затем приобрела Google.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Красота и стиль
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым Аудио 
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Последние материалы
Эффективный домашний спрей против мха: избавьтесь от нежелательного растительности на газоне
После этого обновления на смартфоне предыдущие поездки покажутся каменным веком
Владельцы Xiaomi, Redmi и POCO – готовьтесь! Скоро крупное обновление
Переход от зимы к весне: пять простых шагов для обновления гардероба с минимальными затратами
Секрет китайского экспорта в Россию: кофе из Поднебесной растёт, а чай падает
Считаем калории без фитнес-браслета: секретная формула от тренера
Ваша чистота не спасёт: откуда берутся блохи и как прогнать их навсегда
Хрустящий секрет: как приготовить Цезарь, от которого все будут в восторге
Куда поехать в апреле: неожиданные открытие для бюджетных туристов
Хвост виляет, а зубы наготове: что скрывает милая морда вашей собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.