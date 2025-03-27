Владельцы Xiaomi, Redmi и POCO – готовьтесь! Скоро крупное обновление

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние недели владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили важное обновление — HyperOS 2.1. Эта версия улучшила функции искусственного интеллекта, повысила стабильность системы и включила свежие патчи безопасности.

Фото: pixabay.com by mammela-686310, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Android

Однако китайский производитель не останавливается на достигнутом. Уже активно ведётся работа над следующим масштабным обновлением — HyperOS 2.2.

Чем удивит HyperOS 2.2?

HyperOS 2.2 принесёт не только оптимизацию системы, но и нововведения, которых пока нет у конкурентов. Вот ключевые изменения:

Гибкая панель уведомлений - р пользователи смогут настраивать расположение значков по своему усмотрению, а не следовать предустановленным настройкам системы.

Улучшенная анимация - обновление обещает более плавные переходы и интерактивность.

Дополнительные параметры персонализации — появятся новые возможности настройки обоев и экрана блокировки.

Обновлённые жесты навигации - а система станет ещё удобнее в использовании.

Прокачанная камера — обещаны значительные улучшения в качестве снимков, и, по словам Xiaomi, "осенью смартфоны будут фотографировать как зеркалки".

Автоматическое распознавание QR-кодов — теперь камера сможет идентифицировать QR-код без необходимости запускать отдельное приложение.

Какие устройства первыми получат HyperOS 2.2?

Обновление станет доступно только для моделей на базе HyperOS 2.0 и HyperOS 2.1, а смартфоны с Android 14 останутся без него. В первую волну включены:

Смартфоны Xiaomi

Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra

Линейка Redmi

Redmi K70 Ultra, Redmi K80, Redmi K80 Pro

Redmi Turbo 4, Redmi K70 Pro, Redmi K70

Планшеты и складные устройства

Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi MIX FOLD 4, Xiaomi MIX FOLD 3, Xiaomi MIX FLIP

Уточнения

Android (; от греч. ἀνήρ - человек, мужчина + суффикс -oid — человекоподобный робот ; "Андро́ид") — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, и других устройств. Изначально разрабатывалась компанией Android, Inc., которую затем приобрела Google.

