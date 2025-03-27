Владельцы Xiaomi, Redmi и POCO – готовьтесь! Скоро крупное обновление

В последние недели владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили важное обновление — HyperOS 2.1. Эта версия улучшила функции искусственного интеллекта, повысила стабильность системы и включила свежие патчи безопасности.
Однако китайский производитель не останавливается на достигнутом. Уже активно ведётся работа над следующим масштабным обновлением — HyperOS 2.2.
HyperOS 2.2 принесёт не только оптимизацию системы, но и нововведения, которых пока нет у конкурентов. Вот ключевые изменения:
Гибкая панель уведомлений - р пользователи смогут настраивать расположение значков по своему усмотрению, а не следовать предустановленным настройкам системы.
Улучшенная анимация - обновление обещает более плавные переходы и интерактивность.
Дополнительные параметры персонализации — появятся новые возможности настройки обоев и экрана блокировки.
Обновлённые жесты навигации - а система станет ещё удобнее в использовании.
Прокачанная камера — обещаны значительные улучшения в качестве снимков, и, по словам Xiaomi, "осенью смартфоны будут фотографировать как зеркалки".
Автоматическое распознавание QR-кодов — теперь камера сможет идентифицировать QR-код без необходимости запускать отдельное приложение.
Обновление станет доступно только для моделей на базе HyperOS 2.0 и HyperOS 2.1, а смартфоны с Android 14 останутся без него. В первую волну включены:
Android (; от греч. ἀνήρ - человек, мужчина + суффикс -oid — человекоподобный робот ; "Андро́ид") — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, и других устройств. Изначально разрабатывалась компанией Android, Inc., которую затем приобрела Google.
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