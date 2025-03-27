Забудьте о спорте: этот неожиданный фактор может продлить вашу жизнь!

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Здоровое питание, спорт и отказ от вредных привычек — важные факторы для долгой жизни. Но новое исследование добавило к этому неожиданного кандидата: беглость речи. Оказалось, что этот когнитивный навык может лучше предсказывать продолжительность жизни, чем многие привычки, связанные с физическим здоровьем.

Фото: openverse.org by fo.ol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бабушка

Исследование основано на данных Берлинского исследования старения, которое стартовало ещё в 1989 году. В нём приняли участие 516 человек в возрасте от 70 до 105 лет. Участников наблюдали до конца жизни, оценивая различные аспекты их когнитивных способностей.

Учёные провели девять тестов: они измеряли не только беглость речи, но и скорость восприятия, объём словарного запаса и качество памяти. Среди всех показателей именно беглость речи оказалась наиболее связана с долголетием.

Почему так происходит? Однозначного ответа пока нет. Возможно, беглая речь — это индикатор общего когнитивного и физического благополучия. Люди, легко подбирающие слова, чаще активны, социально вовлечены и психически устойчивы.

Исследование стало результатом совместной работы специалистов из нескольких университетов, а его выводы открывают новые горизонты в понимании того, как мозг и продолжительность жизни связаны между собой.