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Гробница гладиатора раскрыла тайну, которой почти 2000 лет — что в ней нашли на самом деле

2:12
Наука

Что общего у римского гладиатора и высокопоставленного священнослужителя? Ответ на этот загадочный вопрос неожиданно нашли археологи в Турции — и он их всерьёз озадачил.

гладиатор
Фото: https://commons.wikimedia.org by Carole Raddato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
гладиатор

Саркофаг, которому около 1800 лет

Во время раскопок на холме Аясулук в провинции Измир, где ранее находился древний Эфес, исследователи наткнулись на саркофаг, которому около 1800 лет. Его надписи указывали, что он принадлежал римскому гладиатору по имени Евфрат. Но когда гробницу вскрыли, внутри оказались останки… вовсе не одного мужчины.

В саркофаге покоились кости двенадцати человек — мужчин и женщин. По мнению археологов, они были похоронены в V веке и, вероятно, принадлежали к высшему слою общества или духовенству. Обычным людям такое захоронение в церкви было недоступно.

Гробница находилась всего в 20 сантиметрах под базиликой Святого Иоанна — храмом, построенным по приказу византийского императора Юстиниана I в VI веке. В этом же месте была найдена и древняя дренажная система, и яркие мозаики.

Необычные изображения на крышке саркофага

На крышке саркофага и его внутренней части — изображения крестов, схожие с теми, что находили в императорских гробницах в Турции и Сирии. Судя по стилю, они появились позже — возможно, в VIII веке. Археологи предполагают, что кто-то заново освятил гробницу, изменив её первоначальное назначение.

"Мы знаем из надписи, что саркофаг изначально предназначался гладиатору, — говорит руководитель раскопок Синан Мимароглу. — Его построили в III веке".

Сейчас команда пытается установить, кто именно оставил кресты внутри и как они связаны с историей веры того времени.

Этот неожиданный поворот показывает, насколько сложной и многослойной может быть судьба одной древней гробницы. История гладиатора Евфрата, похоже, переплелась с другой — тайной и священной.

Уточнения

Гладиа́тор (лат. gladiator - "мечник", от gladius - "меч", "гладиус") — боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе или дикими животными на забаву публике на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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