Гигантское облако газа раскрыло тайну далекой планеты

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые за пределами Солнечной системы может быть обнаружен экзоспутник — спутник далёкой планеты. Его местоположение выдало гигантское облако натрия, которое ученые не ожидали увидеть у планеты WASP-49 b, расположенной в 635 световых годах от Земли. Подозрения подтвердились: скорее всего, это результат вулканической активности небольшой луны, похожей на Ио — спутник Юпитера.

Фото: https://commons.wikimedia.org by ESA/Hubble and NASA, A. Nota, C. Britt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ звезда

Как заметили то, чего не видно

Обнаружить экзоспутники крайне сложно. Они слишком малы и тусклы, чтобы телескопы могли их "увидеть" напрямую. Планеты и их звезды перекрывают собой всё вокруг, оставляя ученым лишь крошечные световые пятна. Но один из авторов исследования, планетолог Апурва Оза, нашёл обходной путь: искать не сам спутник, а след от его активности.

Примером послужила Ио — вулканическая луна, выбрасывающая колоссальные объёмы газов в космос. Эти облака настолько большие, что могут быть замечены с огромного расстояния. Именно по аналогии с Ио и был сделан вывод: если в другой системе есть подобное облако, скорее всего, его создаёт спутник с вулканами.

Странное облако над WASP-49 b

В 2017 году учёные зафиксировали натриевое облако вокруг экзопланеты WASP-49 b. Его поведение отличалось от поведения самой планеты: оно двигалось быстрее и самостоятельно, а иногда вообще исчезало за ней и звездой. Это исключает саму планету как источник газа — тем более, для создания такого облака нужно 100 тысяч килограммов натрия в секунду.

Что это за спутник

Все признаки указывали на нечто вулканически активное, живущее рядом с планетой. Возможно, спутник сталкивается с приливными силами — как Ио, он сжимается и нагревается при приближении к своей планете, извергая газы. Но такая активность ведёт к быстрой потере массы — его судьба, скорее всего, трагична.

Уточнения

Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον - "звезда" и νόμος - "закон") — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.

