Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним

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На глубине, где нет ни света, ни привычной жизни, учёные нашли скрытую экосистему, которая до недавнего времени казалась невозможной. Речь идёт не о морском дне, а о том, что прячется под ним.

Фото: https://commons.wikimedia.org by National Marine Sanctuaries, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ дно океана

Во время экспедиции в район Восточно-Тихоокеанского поднятия международная команда исследователей сделала неожиданное открытие — под дном океана, на глубине более 2500 метров, они обнаружили полости, полные живых существ.

"Мы даже не знали, что там есть полости", — призналась морской биолог Моника Брайт, одна из участниц проекта.

Как это нашли

Вулканически активные области дна давно привлекают внимание учёных — через гидротермальные источники в воду поступают тепло и минералы, создавая оазисы жизни. Чтобы изучить их, с борта судна Falkor Too был спущен дистанционно управляемый аппарат.

Во время взятия проб аппарат случайно пробил поверхность дна и вышел на неизвестные ранее полости. На глубине всего 10 сантиметров под морским дном оказалась насыщенная тёплая вода — около 25 °C, согретая вулканической активностью. А вместе с ней — и живые организмы.

Кто живёт под дном

Исследователи обнаружили там как минимум 10 видов многоклеточных — от кольчатых червей до гигантских трубчатых рифтии (Riftia pachyptila). Среди них были и морские улитки, обитающие в этих укрытых от внешнего мира полостях. Это полностью меняет наши представления о пределах обитаемой среды на планете.

Зачем это важно

Сейчас главная задача учёных — понять масштаб новой экосистемы и то, насколько она уязвима для внешнего вмешательства, особенно на фоне интереса к глубоководной добыче полезных ископаемых. Для будущих исследований понадобятся устройства, способные проникать не только в океанские глубины, но и в слои земной коры под дном.

Уточнения

Многокле́точный органи́зм - внесистематическая категория живых организмов, тело которых состоит из многих клеток, большая часть которых (кроме стволовых клеток, таких как, например, клетки камбия у растений) дифференцирована, то есть они различаются по строению и выполняемым функциям.

