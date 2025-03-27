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Всё началось с шахты: история колеса, о которой вы не знали

2:43
Наука

Колесо — символ прогресса и одна из важнейших технологий в истории человечества. Без него невозможны были бы ни транспорт, ни гончарство, ни механика. Однако вопрос о том, где и как именно появилось первое колесо, до сих пор вызывает споры среди исследователей.

изобретение
Фото: https://commons.wikimedia.org by Ninaras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
изобретение

С недавнего времени внимание археологов привлекли Карпаты — регион, где в медном веке (около 4000 лет до н. э.) активно велась добыча меди. Тамошние шахты были настолько богаты, что вскоре поверхностные залежи исчерпались, и рудокопам пришлось спускаться глубже.

Подъём контейнеров с тяжёлой рудой вручную стал настолько трудозатратным, что, по мнению исследователей, именно это обстоятельство подтолкнуло к изобретению колесной тяги.

Три этапа до колеса

Процесс создания колеса оказался не одномоментным. Поначалу шахтёры выкручивались подручными средствами — подкладывали под груз круглые предметы: камни, брёвна, цилиндры. Их приходилось перекатывать по мере продвижения груза.

Затем появились первые технические ухищрения: в днище контейнеров прорезали пазы, в которые вставлялись брёвна. Получившаяся тележка могла двигаться без постоянной перекладки подложек — это было уже нечто большее, чем просто "волочение" груза по круглякам. Более широкая и глубокая конструкция стала возможной благодаря новой стабильности.

Следующий шаг — создание колесной пары. Бревно обтачивали в центре, и на концах получались цельные деревянные колёса, жёстко закреплённые на одной оси. У тележки появился клиренс, и она могла проходить по камням и неровностям, не цепляясь за землю.

Финальный этап — изобретение независимого вращения. Колёса стали изготавливать отдельно и насаживать на ось так, чтобы они крутились самостоятельно. Это резко повысило манёвренность конструкции и открыло путь к созданию полноценных повозок.

Одна идея или несколько

Хотя исследование уверенно указывает на Карпаты как вероятную родину колеса, учёные не исключают, что аналогичные идеи могли возникнуть в других местах независимо друг от друга. Ведь именно в период между 5000 и 3000 годами до н. э. изображения колёс стали появляться по всей Евразии и Северной Африке.

Тем не менее, карпатская версия остаётся одной из самых убедительных: сочетание горной топографии, потребности в транспорте и наличия ресурсов создало идеальные условия для технической революции.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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