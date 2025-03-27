Самое маленькое яйцо динозавра в истории: находка, изменившая представление о тероподах

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Меньше куриного яйца в полтора раза — именно таким оказался древнейший артефакт, найденный на стройке неподалеку от китайского Гуанчжоу. Его длина — всего 30 миллиметров. Для сравнения: предыдущий рекордсмен был почти в полтора раза крупнее — 45,5 мм. Но это — только начало удивительной истории.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Zachi Evenor, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ динозавр

"мини-яйцо Гуанчжоу"

Находку, получившую условное имя "мини-яйцо Гуанчжоу", обнаружили еще в 2021 году. Однако из-за ее уникальности ученым пришлось потратить более трех лет, чтобы не только изучить яйцо, но и точно определить его происхождение.

Работу проводили с использованием передовой техники — в ход пошли электронная микроскопия и диффракция обратного рассеяния электронов. Всё это позволяло исследовать древнюю скорлупу, не повредив ее.

Ученые пришли к выводу: это яйцо принадлежит динозавру-тероподу. Новый вид получил название Minioolithus ganzhouensis — и стал самой миниатюрной яичной находкой в истории палеонтологии.

"Minioolithus ganzhouensis — самое маленькое яйцо, которое было обнаружено на данный момент. Оно имеет важное значение для понимания разнообразия теропод в позднем меловом периоде", — сообщают исследователи.

Но и это еще не всё. У яиц птиц, как правило, три слоя скорлупы. А вот у Minioolithus их всего два. Этот факт вместе с тонкой структурой оболочки, особыми порами и необычным сегментным рисунком на поверхности навел ученых на мысль: возможно, данный вид был связан с другой группой — Ovaloolithus.

Новое направление исследований

И вот тут начинается новое направление исследований. Ovaloolithus считаются предками небольших травоядных динозавров с рогами и костяным воротником — таких, как трицератопсы. Их размер достигал максимум 2,5 метров, а находили их останки исключительно в Азии.

Теперь ученые надеются, что место находки мини-яйца подскажет еще больше: возможно, удастся выяснить, как именно динозавры строили гнезда и откладывали яйца.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

