На Луне нашли древнюю воронку — она раскрыла тайну Земли

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Луна — словно архив истории Солнечной системы. Её поверхность усеяна кратерами, оставшимися после миллиардов лет космических бомбардировок. Но один удар всё же выделяется среди прочих.

Фото: https://commons.wikimedia.org by James Stuby based on NASA image, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кратер на Луне

Речь идет о гигантском бассейне Южного полюса — Эйткен. Это колоссальное углубление на дальней стороне Луны простирается почти на 2000 километров. Недавние исследования помогли выяснить, когда именно оно появилось — и результат оказался неожиданным.

Древнее, чем думали

Группа исследователей из Манчестерского университета проанализировала лунный метеорит, найденный в 2005 году в Алжире. В образце сохранились следы урана и свинца, позволившие датировать образование бассейна. Его возраст — от 4,32 до 4,33 миллиарда лет.

Это значит, что кратер Эйткена старше прежних оценок примерно на 120 миллионов лет. И это открытие меняет многое.

Почему это важно

До сих пор считалось, что Луна пережила основной пик ударных событий в период между 4,2 и 3,8 миллиарда лет назад. Это так называемое "позднее тяжёлое бомбардирование", когда спутник (а заодно и Земля) особенно активно подвергались ударам астероидов и комет.

Но если Эйткен появился раньше — значит, атаки из космоса начались раньше, чем предполагалось. Возможно, интенсивный "обстрел" длился дольше или имел другой характер.

Что это говорит о Земле

Интересно то, что это открытие касается не только Луны. Наша планета и её спутник развивались бок о бок, особенно на раннем этапе. Поэтому все, что ученые узнают о Луне, становится своего рода ключом к тайнам древней Земли.

Теперь у исследователей появился шанс заглянуть в самые ранние главы истории нашей планеты — те, что стерты миллиардами лет тектонической активности и эрозии. И всё это — благодаря одному древнему метеориту.

Уточнения

Геоло́гия (от др.-греч. γῆ "Земля" + λόγος "учение, наука") — совокупность наук о строении Земли (и других небесных тел), её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.

