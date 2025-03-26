Пчёлы пропадут, а тараканы не боятся никакого яда: в этих странах вымирают насекомые

В Подмосковье уже вовсю кружат бабочки у фонарей, мухи лезут из щелей домов. Насекомые — ключ к её равновесию на нашей планете. Без них рухнут экосистемы. Что в ближайшее время с насекомыми будет происходить, выяснили учёные.
Эксперты утверждают, что численность насекомых всегда скачет.
Вымирают ли насекомые? В США и Европе — да, из-за пестицидов и монокультур. В России же леса и бурьян спасают ситуацию. Вымирание, как отметили учёные, зачастую локальное: пчёлы пропали в Британии, но вернулись из Европы.
Пчелы страдают от инсектицидов, колорадских жуков как оружие пробовали ещё во Второй мировой, но слухи о НАТО — скорее миф. А тараканы эволюционируют, им и яды уже нипочем, сообщает KP. RU.
Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.