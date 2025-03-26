Новый век технологий: как чип в мозге изменил жизнь Ноланда Арбо

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

С 30-летним Ноландом Арбо в 2016 году произошел несчастный случай во время купания в озере, после которого он был полностью парализован и нуждался в постоянной помощи.

Фото: commons.wikimedia.org by Mate Airman Amy DelaTorres, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Силуэт парня

Живя в Аризоне, он, наверное, и не мог представить, что через десять лет будет иметь вживленный в мозг нейрочип от Neuralink, созданный компанией Илона Маска!

Этот чип позволяет преобразовывать мысли в команды. Ноланд, получивший ужасный опыт, стал первым человеком, получившим такой имплант. Он отметил, что в начале у него были сомнения, ведь все это казалось настоящей научной фантастикой.

После операции Ноланд смог управлять курсором на мониторе, просто думая об этом! Он даже смог попробовать свои силы в видеоиграх! Устройство улавливает электрические импульсы мозга, которые возникают, когда мы думаем о движении, и интерпретирует их, позволяя Ноланду управлять компьютером.

Команда планирует разработать технологии, которые позволят людям управлять роботами, инвалидными колясками и другими устройствами. Конечная цель — дать возможность людям в инвалидных колясках снова обрести независимость, пишет ripost.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.



