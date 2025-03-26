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Новая технология направит звук только к вашим ушам — в чём секрет

1:27
Наука

Отслеживать источник звука сложно из-за дифракции — распространения звуковых волн. Это особенно заметно для низкочастотных звуков, у которых более длинные волны, что делает практически невозможным удержание звука в одной области.

Наушники
Фото: Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Наушники

Некоторые технологии, такие как массивы параметрических громкоговорителей, могут создавать направленные звуковые лучи, но они все равно излучают звук по всему своему пути.

Недавно была разработана новая технология, использующая ультразвук и нелинейную акустику для передачи звука конкретному слушателю. Ультразвук — это звуковые волны выше 20 кГц, которые не слышны человеку, но могут проникать в материалы и взаимодействовать с ними.

В этой технологии используются два ультразвуковых луча разной частоты, которые, когда пересекаются, создают новую звуковую волну, слышимую только в конкретной области. Это происходит благодаря нелинейным эффектам, возникающим при их взаимодействии.

Кроме того, с помощью специальных материалов, называемых метасуперфасцами, можно изгибать звуковые волны, позволяя им обойти препятствия и достичь конкретной цели. Таким образом, звук создается только там, где пересекаются ультразвуковые лучи, что позволяет предоставлять аудиоинформацию конкретным людям, пишет uol. com.

Уточнения

Громкоговоритель — устройство для преобразования электрических сигналов в акустические (звук) и излучения их в окружающее пространство (обычно — воздушную среду).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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