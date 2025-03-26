Новая технология направит звук только к вашим ушам — в чём секрет

Отслеживать источник звука сложно из-за дифракции — распространения звуковых волн. Это особенно заметно для низкочастотных звуков, у которых более длинные волны, что делает практически невозможным удержание звука в одной области.
Некоторые технологии, такие как массивы параметрических громкоговорителей, могут создавать направленные звуковые лучи, но они все равно излучают звук по всему своему пути.
Недавно была разработана новая технология, использующая ультразвук и нелинейную акустику для передачи звука конкретному слушателю. Ультразвук — это звуковые волны выше 20 кГц, которые не слышны человеку, но могут проникать в материалы и взаимодействовать с ними.
В этой технологии используются два ультразвуковых луча разной частоты, которые, когда пересекаются, создают новую звуковую волну, слышимую только в конкретной области. Это происходит благодаря нелинейным эффектам, возникающим при их взаимодействии.
Кроме того, с помощью специальных материалов, называемых метасуперфасцами, можно изгибать звуковые волны, позволяя им обойти препятствия и достичь конкретной цели. Таким образом, звук создается только там, где пересекаются ультразвуковые лучи, что позволяет предоставлять аудиоинформацию конкретным людям, пишет uol. com.
Громкоговоритель — устройство для преобразования электрических сигналов в акустические (звук) и излучения их в окружающее пространство (обычно — воздушную среду).
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