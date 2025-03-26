Дышите глубже: этот простой фильтр эффективнее дорогих аналогов

Ричард Корси, декан Инженерного колледжа Калифорнийского университета в Дэвисе, представил результаты исследований своей команды на конференции ACS Spring 2025.
Он отметил, что в период лесных пожаров люди, находящиеся в помещениях, подвержены воздействию вредного воздуха из-за попадания загрязняющих веществ снаружи.
Корси и его команда разработали доступный и эффективный воздухоочиститель, который можно собрать самостоятельно — Corsi-Rosenthal (CR) Box. Это устройство состоит из четырех фильтров, картонной основы и вентилятора и стоит гораздо дешевле коммерческих фильтров HEPA.
Они протестировали CR Box в кампусе университета, и результаты показали, что он работает так же хорошо или даже лучше, чем сопоставимые HEPA-фильтры. CR Box оказался более эффективным в очистке частиц диаметром 1-3 микрометра и, хотя его эффективность со временем снижалась, он все равно показывал лучшие результаты, чем новые HEPA-фильтры, пишет scitechdaily.
Фильтр воздушный — элемент (бумажный, матерчатый, войлочный, поролоновый, сетчатый или иной), который служит для очистки от пыли (обработки) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах (например, при получении кислорода), в газовых турбинах, в двигателях внутреннего сгорания и др.
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