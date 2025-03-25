Невероятное открытие: взрывы этих звёзд могли быть причиной гибели всего живого на Земле

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Взрывы звезд представляют собой масштабные космические события, способные привести к катастрофическим последствиям для близких планет.

Фото: Freepik by rawpixel.com Звездное пространство

Последние исследования свидетельствуют о том, что такие взрывы могли быть причиной массового вымирания на Земле.

Исследователи из Университета Киля в Великобритании проанализировали массивные звезды, находящиеся на расстоянии до 3 260 световых лет от Солнца, сосредоточившись на очень массивных и горячих звездах типа О. Когда такие звезды исчерпывают свое ядерное топливо, они взрываются в сверхновые, выделяя огромное количество энергии и радиации. Исследования показывают, что два из пяти крупнейших массовых вымираний на Земле могли быть вызваны ближайшими сверхновыми. Эти звезды, взрываясь, выбрасывают тяжелые химические элементы в межзвездное пространство, которые необходимы для формирования новых звезд и планет, но при этом могут быть смертельно опасны для жизни на планетах, таких как Земля.

Ученые выявили два события массового вымирания, относящихся к позднему Девону и позднему ордовикскому периоду, которые совпадают с периодами активности близких сверхновых. Эти взрывы могли ослабить озоновый слой Земли, подвергая организмы опасному уровню солнечной радиации. Исследование подчеркивает двойственную природу сверхновых как созидателей и разрушителей жизни.

Кроме того, сверхновая 1987A, наблюдавшаяся в 1987 году, предоставила ценную информацию о таких космических событиях. Она находится на расстоянии около 160 тысяч световых лет в Большом Облаке Магеллана и продолжает изучаться для лучшего понимания последствий звездных взрывов.

Хотя вероятность того, что новая сверхновая произойдет достаточно близко к Земле, чтобы вызвать массовые вымирания, невелика, исследования этих событий важны для нашего понимания вселенной и подготовки к потенциальным последствиям. Изучение сверхновых помогает не только в понимании прошлых вымираний, но и в осознании хрупкости жизни на нашей планете. С развитием науки новые открытия могут раскрыть больше о роли сверхновых в эволюции жизни как на Земле, так и на других планетах, пишет correiobraziliense.

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

