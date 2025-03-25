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Автомат от Coca-Cola работает без электричества: узнайте секрет

1:22
Наука

Coca-Cola представила первый торговый автомат, который не требует электричества для работы.

Веранда кафе
Фото: commons.wikimedia.org by Xochi girlinthemidwest, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Веранда кафе

Это устройство, производимое Fuji Electric, использует систему сменных водородных картриджей для генерации электричества через химическую реакцию, что позволяет обойтись без подключения к электросети.

Новинка оснащена водородным топливным элементом, который легко заменить при необходимости. Энергия накапливается во внутренней батарее, что позволяет автомату подавать напитки независимо от внешних условий.

Торговый автомат уже функционирует в Испании и Финляндии. Он состоит из блока дозатора и модуля генератора, который подает водородный топливный элемент, а на экране отображается информация о преимуществах использования водородной энергии для окружающей среды.

Кроме того, автомат совместим с мобильным приложением Coke ON в Японии, что позволяет пользователям заказывать напитки с телефона без наличных, что особенно удобно для людей с нарушениями зрения и пожилых, пишет 20minutos.

Coca-Cola планирует установить 58 таких автоматов на выставке Osaka-Kansai Expo в 2025 году, и в дальнейшем расширит пилотную программу на другие области Японии и за ее пределами.

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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