Автомат от Coca-Cola работает без электричества: узнайте секрет

Coca-Cola представила первый торговый автомат, который не требует электричества для работы.
Это устройство, производимое Fuji Electric, использует систему сменных водородных картриджей для генерации электричества через химическую реакцию, что позволяет обойтись без подключения к электросети.
Новинка оснащена водородным топливным элементом, который легко заменить при необходимости. Энергия накапливается во внутренней батарее, что позволяет автомату подавать напитки независимо от внешних условий.
Торговый автомат уже функционирует в Испании и Финляндии. Он состоит из блока дозатора и модуля генератора, который подает водородный топливный элемент, а на экране отображается информация о преимуществах использования водородной энергии для окружающей среды.
Кроме того, автомат совместим с мобильным приложением Coke ON в Японии, что позволяет пользователям заказывать напитки с телефона без наличных, что особенно удобно для людей с нарушениями зрения и пожилых, пишет 20minutos.
Coca-Cola планирует установить 58 таких автоматов на выставке Osaka-Kansai Expo в 2025 году, и в дальнейшем расширит пилотную программу на другие области Японии и за ее пределами.
Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.
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