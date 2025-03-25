Светящийся след в небе: жители Ростова увидели таинственную спираль

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Лектор астрономической обсерватории парка Горького Николай Дёмин рассказал о загадочной спирали, появившейся в небе над Ростовом.

Фото: ТГ канал Shot is licensed under Free More info спираль в небе

По его словам, это явление имеет техногенное происхождение. Он объяснил, что при запусках космических аппаратов оставшиеся следы иногда принимают самые интересные формы: круги, спирали, медузы и звезды, пишет rostovgazeta.ru.

Спутник вращается вокруг своей оси, и если он сбрасывает топливо на достаточной высоте, оно подсвечивается солнечными лучами. В результате, следы от топлива могут образовывать спиралевидные формы. Такие явления часто наблюдаются вблизи космодромов, но для Ростовской области, где нет поблизости космодромов, это нестандартное явление.

Николай Дёмин также предположил, что могло произойти какое-то нештатное изменение орбиты спутника, или его запуск был осуществлён на нестандартную орбиту. Спираль 25 марта наблюдали не только в Ростовской области, но и в других регионах России, а также в таких странах, как Франция, Германия, Польша и Украина.

Уточнения

Космодро́м или космопорт (от «космос» и др.-греч. δρόμος «место для бега») — территория, на которой размещается комплекс сооружений, предназначенный для хранения, содержания в готовности, подготовки к пуску, для пуска и контроля полёта ракет космического назначения на участке выведения.

