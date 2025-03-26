Робот на поводке: новая собака-поводырь, которая не требует дрессировки

Шотландские инженеры представили устройство, которое может изменить жизни тысяч людей с нарушениями зрения. Это не просто машина, а цифровая собака-поводырь по имени Робби — робот с искусственным интеллектом, умеющий ориентироваться в городском пространстве и помогать передвигаться вслепую.
Доктор Васим Ахмад, разработчик из Университета Глазго, подчёркивает, что технология не должна вытеснять живых помощников.
"Собаки-поводыри дают общение, а Робби — временную поддержку", — объясняет он.
Проблема в том, что собак-поводырей в мире мало, а желающих их получить — тысячи. В некоторых случаях ожидание длится годами. Робби может стать решением в этих ситуациях, пусть и временным.
По словам разработчиков, RoboGuide особенно полезен:
Людям, ожидающим свою собаку-поводыря
Тем, кто по каким-то причинам не может её получить
Тем, кому нужна поддержка в краткосрочной перспективе
Это не универсальная замена, а альтернатива, позволяющая не терять мобильность и независимость.
На этой неделе Робби был представлен на конференции RNIB Scotland "Инклюзивный дизайн для устойчивого развития", где собрал множество положительных откликов. Из восьми из десяти тестировавших его людей с нарушениями зрения — все одобрили его работу.
Директор RNIB Шотландия, Джеймс Адамс уверен в ценности обеих сторон.
"RoboGuide — отличное решение, но живые собаки незаменимы", — подчёркивает он.
Тем не менее, в условиях дефицита и ограниченного доступа даже временная альтернатива способна изменить чью-то повседневность. И пусть у Робби нет хвоста, он уже начинает приносить пользу.
Поводы́рь — человек, животное или специальное устройство, функцией которого является оказание помощи слепому во время передвижения.
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