Робот на поводке: новая собака-поводырь, которая не требует дрессировки

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Шотландские инженеры представили устройство, которое может изменить жизни тысяч людей с нарушениями зрения. Это не просто машина, а цифровая собака-поводырь по имени Робби — робот с искусственным интеллектом, умеющий ориентироваться в городском пространстве и помогать передвигаться вслепую.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака-робот

Почему не заменить настоящую собаку

Доктор Васим Ахмад, разработчик из Университета Глазго, подчёркивает, что технология не должна вытеснять живых помощников.

"Собаки-поводыри дают общение, а Робби — временную поддержку", — объясняет он.

Проблема в том, что собак-поводырей в мире мало, а желающих их получить — тысячи. В некоторых случаях ожидание длится годами. Робби может стать решением в этих ситуациях, пусть и временным.

Кому поможет цифровой помощник

По словам разработчиков, RoboGuide особенно полезен:

Людям, ожидающим свою собаку-поводыря

Тем, кто по каким-то причинам не может её получить

Тем, кому нужна поддержка в краткосрочной перспективе

Это не универсальная замена, а альтернатива, позволяющая не терять мобильность и независимость.

Премьера на конференции в Глазго

На этой неделе Робби был представлен на конференции RNIB Scotland "Инклюзивный дизайн для устойчивого развития", где собрал множество положительных откликов. Из восьми из десяти тестировавших его людей с нарушениями зрения — все одобрили его работу.

Живой пёс и машина — конкуренты

Директор RNIB Шотландия, Джеймс Адамс уверен в ценности обеих сторон.

"RoboGuide — отличное решение, но живые собаки незаменимы", — подчёркивает он.

Тем не менее, в условиях дефицита и ограниченного доступа даже временная альтернатива способна изменить чью-то повседневность. И пусть у Робби нет хвоста, он уже начинает приносить пользу.

Уточнения

Поводы́рь — человек, животное или специальное устройство, функцией которого является оказание помощи слепому во время передвижения.

