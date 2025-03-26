Обычный напиток из холодильника, который работает, как Виагра

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1:36
Наука

Кто бы мог подумать, что привычный гранатовый сок способен конкурировать с "Виагрой"? Но именно к такому выводу пришли ученые, изучив его влияние на мужское здоровье.

Банан
Фото: Designed by Freepik by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банан

Исследование показало: в состав сока входят мощные антиоксиданты, которые усиливают кровообращение и способствуют расслаблению гладкой мускулатуры. Это улучшает эректильную функцию и, как результат, может положительно влиять на интимную сферу жизни.

Почему это работает?

Антиоксиданты, содержащиеся в гранате, защищают клетки от повреждений и улучшают состояние сосудов. Сильное кровообращение — ключевой фактор в поддержании нормальной эрекции. И именно здесь гранатовый сок проявляет себя как натуральный стимулятор.

Важное уточнение

Несмотря на такие впечатляющие свойства, ученые предупреждают: не стоит воспринимать этот напиток как полноценную альтернативу медикаментозному лечению. Он скорее дополнение — полезный элемент в системе здорового образа жизни, но не замена лекарствам.

"Гранатовый сок не способен вылечить заболевание, но может поддержать организм и улучшить общее состояние", — подчёркивают специалисты.

Как включить в рацион?

Если хочется попробовать эффект на себе, достаточно включить в рацион 100-150 мл сока в день. Лучше — без сахара и консервантов. Такой подход поможет не только поддержать интимное здоровье, но и укрепить иммунитет, сердце и сосуды.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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