Прорыв в медицине: новый комплекс увеличивает эффективность каннабидиола в 6 раз — знакомьтесь с секретом!

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские исследователи сделали большой шаг в сфере медицинского применения каннабидиола. Они разработали фосфолипидный комплекс, который помогает каннабидиолу лучше растворяться и эффективнее усваиваться организмом. Это особенно важно, ведь до сих пор значительная часть препарата просто не попадала в кровоток, теряя свою терапевтическую силу.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клетки головного мозга

Новая технология увеличивает растворимость каннабидиола в шесть раз и значительно улучшает его проникновение через стенки пищеварительного тракта. Это значит, что теперь пациенту нужно гораздо меньшее количество вещества, чтобы получить нужный эффект — при этом уменьшается риск побочных эффектов и снижается стоимость лечения.

Формула прошла 12-месячные испытания, показав стабильность при разных условиях хранения. Она особенно перспективна для терапии таких состояний, как эпилепсия, рассеянный склероз и другие нейродегенеративные заболевания.

Инновационная система доставки может стать не только прорывом в лечении с использованием каннабидиола, но и платформой для улучшения других слабоусвояемых лекарств. Команда уже работает над коммерциализацией технологии и готовится к клиническим испытаниям.

Уточнения

Каннабидиол (КБД, CBD) — один из как минимум 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле.



Каннабидиол (КБД, CBD) — один из как минимум 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле.

