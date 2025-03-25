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Прорыв в медицине: новый комплекс увеличивает эффективность каннабидиола в 6 раз — знакомьтесь с секретом!

1:19
Наука

Австралийские исследователи сделали большой шаг в сфере медицинского применения каннабидиола. Они разработали фосфолипидный комплекс, который помогает каннабидиолу лучше растворяться и эффективнее усваиваться организмом. Это особенно важно, ведь до сих пор значительная часть препарата просто не попадала в кровоток, теряя свою терапевтическую силу.

Клетки головного мозга
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клетки головного мозга

Новая технология увеличивает растворимость каннабидиола в шесть раз и значительно улучшает его проникновение через стенки пищеварительного тракта. Это значит, что теперь пациенту нужно гораздо меньшее количество вещества, чтобы получить нужный эффект — при этом уменьшается риск побочных эффектов и снижается стоимость лечения.

Формула прошла 12-месячные испытания, показав стабильность при разных условиях хранения. Она особенно перспективна для терапии таких состояний, как эпилепсия, рассеянный склероз и другие нейродегенеративные заболевания.

Инновационная система доставки может стать не только прорывом в лечении с использованием каннабидиола, но и платформой для улучшения других слабоусвояемых лекарств. Команда уже работает над коммерциализацией технологии и готовится к клиническим испытаниям.

Уточнения

Каннабидиол (КБД, CBD) — один из как минимум 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле.

Каннабидиол (КБД, CBD) — один из как минимум 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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