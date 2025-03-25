Политизированная наука: Европа будет бороться за космос

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Глава наблюдательного совета европейской компании Airbus, Рене Оберман, подчеркнул, что для получения разведывательных спутниковых данных и уменьшения зависимости от США Европе необходим суверенный доступ к космосу.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

По его словам, большой космической амбиций у Европы долгое время не наблюдалось, что привело к значительному отставанию от конкурентов. Так, в прошлом году в США было проведено более 140 запусков ракет, в Китае — около 70, а в Европе — всего три старта.

Он отметил, что ситуация постепенно меняется: появилась возможность выводить на орбиту ракету-носитель Ariane 6 с высокой полезной нагрузкой и хорошей частотой запусков. Кроме того, произошли успехи в развитии малых ракет, что демонстрирует деятельность таких компаний, как Isar Aerospace.

Оберман также указывал на необходимость создания европейских спутниковых группировок, которые позволят обеспечить связь без зависимости от предпринимателя Илона Маска и его проекта Starlink, а также получать военные разведывательные данные со спутников. По его мнению, это важное условие для установления независимости европейской космической отрасли.

Подобное мнение разделил и Фридрих Мерц, лидер ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии. В феврале он неоднократно подчеркивал значимость независимого европейского доступа к космосу в условиях изменений внешней политики США.

В начале марта состоялся первый коммерческий запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6, в рамках которого во французской Гвиане был выведен на орбиту военный спутник CSO-3. Министр обороны Франции, Себастьян Лекорню, прокомментировал этот успех, отмечая, что вывод спутника на орбиту является важным этапом в восстановлении автономии и суверенитета Франции и Европы в космической сфере.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.



Ста̀рли́нк — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.

