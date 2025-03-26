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Вдохновляет и пугает: как мозг ребёнка хранит воспоминания и почему они исчезают

2:21
Наука

Кажется невероятным, что мы не помним первые годы жизни. Почему так происходит? Исследование, проведённое учеными из Йельского университета, ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что дети не способны формировать воспоминания в этом возрасте.

Собака и ребенок
Фото: openverse.org by Sébastien GARNIER, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Собака и ребенок

На самом деле, дети уже в год могут запоминать события, однако взрослые не могут восстановить эти воспоминания. Почему так происходит, расскажем дальше.

Теории происхождения детской амнезии

Как сообщает newsinfo.ru, на протяжении долгого времени учёные считали, что детская амнезия связана с незрелостью гиппокампа — области мозга, отвечающей за формирование эпизодической памяти. Однако новое исследование выдвигает два возможных объяснения.

По первой гипотезе, детские воспоминания никогда не объединяются в долговременную память. Вторая гипотеза, на которую указывает большинство доказательств, заключается в том, что воспоминания формируются, но становятся недоступными во взрослом возрасте.

Как это исследовалось?

В ходе эксперимента исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ) для наблюдения активности гиппокампа у детей от 4 месяцев до 2 лет.

В экспериментах детям показывали изображения различных объектов и людей, а затем через короткое время показывали те же изображения. Оказалось, что дети, чья активность в гиппокампе была выше, дольше смотрели на те же изображения, что указывает на наличие памяти о них.

Как хранятся ранние воспоминания?

Интересно, что гиппокамп, особенно у детей старше одного года, активен в процессе кодирования памяти. Однако проблема заключается в том, что воспоминания, сформированные в раннем возрасте, остаются недоступными в дальнейшем. Это может быть связано с несовпадением способов хранения и поиска воспоминаний у детей и взрослых.

Что скрывает память?

Исследования на животных, проведённые с использованием оптогенетики, подтверждают, что ранние воспоминания могут оставаться в мозге на протяжении многих лет. Однако, как это происходит у людей, пока неясно.

Уточнения

Гиппока́мп (от др.-греч. ἱππόκαμπος — морской конёк) — часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокамповой формации. Участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговременную), пространственной памяти, необходимой для навигации.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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