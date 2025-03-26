Вдохновляет и пугает: как мозг ребёнка хранит воспоминания и почему они исчезают

Кажется невероятным, что мы не помним первые годы жизни. Почему так происходит? Исследование, проведённое учеными из Йельского университета, ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что дети не способны формировать воспоминания в этом возрасте.
На самом деле, дети уже в год могут запоминать события, однако взрослые не могут восстановить эти воспоминания. Почему так происходит, расскажем дальше.
Как сообщает newsinfo.ru, на протяжении долгого времени учёные считали, что детская амнезия связана с незрелостью гиппокампа — области мозга, отвечающей за формирование эпизодической памяти. Однако новое исследование выдвигает два возможных объяснения.
По первой гипотезе, детские воспоминания никогда не объединяются в долговременную память. Вторая гипотеза, на которую указывает большинство доказательств, заключается в том, что воспоминания формируются, но становятся недоступными во взрослом возрасте.
В ходе эксперимента исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ) для наблюдения активности гиппокампа у детей от 4 месяцев до 2 лет.
В экспериментах детям показывали изображения различных объектов и людей, а затем через короткое время показывали те же изображения. Оказалось, что дети, чья активность в гиппокампе была выше, дольше смотрели на те же изображения, что указывает на наличие памяти о них.
Интересно, что гиппокамп, особенно у детей старше одного года, активен в процессе кодирования памяти. Однако проблема заключается в том, что воспоминания, сформированные в раннем возрасте, остаются недоступными в дальнейшем. Это может быть связано с несовпадением способов хранения и поиска воспоминаний у детей и взрослых.
Исследования на животных, проведённые с использованием оптогенетики, подтверждают, что ранние воспоминания могут оставаться в мозге на протяжении многих лет. Однако, как это происходит у людей, пока неясно.
Гиппока́мп (от др.-греч. ἱππόκαμπος — морской конёк) — часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокамповой формации. Участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговременную), пространственной памяти, необходимой для навигации.
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