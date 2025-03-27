Уникальная терапевтическая вакцина: как она может победить рак лёгких и меланому?

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из университета Тафтса разработали вакцину, которая может стать настоящим прорывом в лечении онкологии. Она нацелена сразу на несколько видов солидных опухолей, включая меланому, рак лёгких, яичников и агрессивный тройной негативный рак молочной железы. Результаты опубликованы в Nature Biomedical Engineering.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рак

В отличие от профилактических вакцин, эта работает как терапия — она помогает иммунной системе распознавать и атаковать опухолевые клетки. Особенность подхода в том, что используется лизат — смесь белков, полученных из самих опухолей. Белки модифицируют, упаковывают в липидные "пузырьки" и доставляют в лимфатические узлы, где они активируют цитотоксические Т-клетки — главных бойцов иммунитета против рака.

Результаты на животных впечатляют: вакцина не только замедляет рост опухоли, но и предотвращает её распространение по организму. Более того, она создаёт долговременную иммунную память, что может помочь избежать рецидива.

Хотя испытания на людях ещё впереди, эксперты надеются, что новый подход усилит эффект от операций и химиотерапии, сделав лечение рака более точным, персонализированным и устойчивым к повторному развитию болезни.