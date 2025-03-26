Загадка Йеллоустонского парка: новое жерло может скрывать опасности!

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Летом 2024 года в Йеллоустоунском национальном парке заметили облако пара — и, как выяснилось, неспроста. Учёные обнаружили новое гидротермальное жерло с температурой около 77°C. Оно появилось в районе Придорожных источников и, по предварительным данным, сформировалось совсем недавно.

Фото: commons.wikimedia by Yellowstone National Park, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йеллоустонский национальный парк, США

Специалисты считают, что под ним скрыта обширная гидротермальная зона. По своей природе новое отверстие напоминает те, что уже появлялись ранее — например, в 2003 году. Хотя активность в кальдере сохраняется, она значительно ниже прежней. Облако пара может быть заметно до глубокой осени, но с наступлением зимы исчезает.

Жерло остаётся активным, но, по словам экспертов, угрозы извержения в ближайшем будущем нет — такие события происходят крайне редко, раз в десятки тысяч лет. Тем не менее, учёные продолжат мониторинг, чтобы вовремя заметить любые изменения. Ведь если Йеллоустоун когда-нибудь и проснётся всерьёз, последствия почувствует весь мир.

Уточнения

Йе́ллоустонский национа́льный парк Йе́ллоустон (англ. Yellowstone National Park) — международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года).

