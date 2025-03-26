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Вымерший, но не забытый: как маленькая мышь поможет воскресить хищника прошлого

1:52
Наука

Может ли вымершее животное снова появиться на свет? Учёные уверены — да, и на шаг ближе к этому они уже сделали. Генетики из Австралии успешно расшифровали самый полный на сегодня геном тасманийского волка, известного как тилацин, и теперь всерьёз готовятся его "воскресить".

Тасманский волк
Фото: https://commons.wikimedia.org by Panarria, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тасманский волк

Необычный хищник

Тилацин — хищник-сумчатый, когда-то населявший Австралию, Тасманию и Новую Гвинею. Последний представитель этого вида умер в зоопарке Тасмании в 1936 году. Вид считался навсегда утраченным, но биотехнологическая компания Colossal Biosciences вместе с исследователями из Мельбурнского университета собирается это изменить.

Профессор Эндрю Паск рассказал Live Science, что ключом к проекту стала удивительно хорошо сохранившаяся в этаноле 110-летняя голова тилацина. Благодаря ей удалось не только восстановить ДНК, но и частично — нестабильную РНК. Это позволило понять, какие гены работали в мозге и других органах при жизни животного.

План "возвращения" к жизни

Чтобы вернуть тилацина к жизни, команда планирует использовать репродуктивные технологии. Интересно, что ближайшими живыми родственниками тилацина оказались толстохвостые сумчатые мыши — крошечные зверьки, похожие на обычных мышей. Учёным уже удалось стимулировать у них овуляцию.

Следующий шаг — ввести восстановленный геном тилацина в зрелые яйцеклетки этих мышей и использовать их как суррогатных матерей. В параллели ведётся работа и над созданием искусственной матки для вынашивания эмбрионов сумчатых волков. Цель — получить живых детёнышей тилацина и со временем вернуть их в дикую природу.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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