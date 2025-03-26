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Загадочный храм нашли под водой: что скрывала магма у берегов Италии

2:06
Наука

Что скрывает морское дно у берегов Италии? Под толщей воды и вулканической магмы археологи нашли настоящий "храм Индианы Джонса". Это не вымысел из кино, а реальный памятник древности — и, пожалуй, один из самых загадочных.

затонувший храм
Фото: https://commons.wikimedia.org by Elkman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
затонувший храм

Древнее святилище

У побережья итальянского города Поццуоли (в античности — Путеоли), в самом сердце Неаполитанского залива, обнаружили руины древнего святилища. Его построили набатейцы — таинственный народ, пришедший из Иордании, известный по своей столице Петра и гробнице Эль-Хазне, вырезанной прямо в скале. Именно она стала фоном знаменитых сцен из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

Что особенно ценно — найденный храм стал первым известным святилищем набатейцев на территории Италии. Его прямоугольная планировка включает два выхода, ведущих на улицы древнего торгового квартала — Викус Лартидианус. Это место было предназначено для иноземных купцов и путешественников.

Как выглядит храм

Храм украшен по канонам римской архитектуры. Надпись Dusari sacrum на мраморных плитах указывает на посвящение главному божеству набатейцев — Душаре.

В первом зале археологи нашли два алтаря из белого мрамора, где когда-то хранили священные камни. Во втором — три углубления, предназначение которых еще предстоит выяснить.

Сегодня святилище скрыто под водой — его затопило в результате древней вулканической активности. Слой магмы надежно законсервировал храм, и теперь археологи аккуратно освобождают его из плена времени.

По оценкам ученых, постройка датируется эпохой императоров Августа или Траяна, то есть примерно первым веком до нашей эры.

Эта находка открывает новое представление о влиянии и масштабах набатейской цивилизации. И, возможно, мы только в начале настоящего археологического приключения.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Загадочный храм нашли под водой: что скрывала магма у берегов Италии
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