Невероятный эксперимент на свинках: новый способ вернуть мозг к жизни

Можно ли победить смерть? Китайским исследователям удалось то, что еще недавно казалось невозможным — они частично восстановили функции мозга свиньи спустя 50 минут после её клинической смерти.
Команда из Университета Сунь Ят Сена провела эксперимент, направленный на поиск способов реанимации мозга после остановки сердца. Это состояние быстро приводит к ишемии — прекращению притока крови, из-за чего мозг начинает разрушаться уже через несколько минут.
В исследовании участвовали 17 тибетских мини-свинок, выращенных в лаборатории. Ученые сфокусировались на влиянии ишемии и важности сохранения печени. Оказалось, что у тех животных, чья печень оставалась неповрежденной, мозг страдал значительно меньше.
Главным элементом опыта стала система жизнеобеспечения, в которую включили неповрежденную печень, искусственные сердце и лёгкие. Эта установка обеспечивала циркуляцию жидкостей через мозг свиньи, поддерживая его работу.
Результаты оказались поразительными. При подключении спустя 50 минут после остановки сердца активность мозга восстанавливалась и сохранялась примерно шесть часов. А вот в системах без печени мозг функционировал не более 30 минут.
"Мы увидели, что печень играет ключевую роль в защите мозга от последствий ишемии. Это открывает новые горизонты в лечении черепно-мозговых травм и реанимации после клинической смерти", — отмечают авторы исследования.
Этот эксперимент — шаг к пониманию того, как можно продлить "второй шанс" для мозга. Возможно, в будущем подобные технологии помогут людям, пережившим внезапную остановку сердца, избежать тяжёлых последствий.
Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
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