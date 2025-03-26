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Невероятный эксперимент на свинках: новый способ вернуть мозг к жизни

1:59
Наука

Можно ли победить смерть? Китайским исследователям удалось то, что еще недавно казалось невозможным — они частично восстановили функции мозга свиньи спустя 50 минут после её клинической смерти.

Свинка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Fcobmz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Свинка

Эксперимент реанимации мозга

Команда из Университета Сунь Ят Сена провела эксперимент, направленный на поиск способов реанимации мозга после остановки сердца. Это состояние быстро приводит к ишемии — прекращению притока крови, из-за чего мозг начинает разрушаться уже через несколько минут.

В исследовании участвовали 17 тибетских мини-свинок, выращенных в лаборатории. Ученые сфокусировались на влиянии ишемии и важности сохранения печени. Оказалось, что у тех животных, чья печень оставалась неповрежденной, мозг страдал значительно меньше.

Главным элементом опыта стала система жизнеобеспечения, в которую включили неповрежденную печень, искусственные сердце и лёгкие. Эта установка обеспечивала циркуляцию жидкостей через мозг свиньи, поддерживая его работу.

Результаты эксперимента

Результаты оказались поразительными. При подключении спустя 50 минут после остановки сердца активность мозга восстанавливалась и сохранялась примерно шесть часов. А вот в системах без печени мозг функционировал не более 30 минут.

"Мы увидели, что печень играет ключевую роль в защите мозга от последствий ишемии. Это открывает новые горизонты в лечении черепно-мозговых травм и реанимации после клинической смерти", — отмечают авторы исследования.

Этот эксперимент — шаг к пониманию того, как можно продлить "второй шанс" для мозга. Возможно, в будущем подобные технологии помогут людям, пережившим внезапную остановку сердца, избежать тяжёлых последствий.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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