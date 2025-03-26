Летучие мыши-вампиры удивили: такое переваривание пищи никто не ожидал

Как выжить, если единственный источник пищи — кровь, а её запасы нельзя отложить про запас? Летучие мыши Desmodus rotundus, известные как обыкновенные вампиры, нашли свой способ — и он не похож ни на что другое в животном мире.
Эти обитатели тропиков Южной и Центральной Америки живут за счёт крови млекопитающих. Но удивительно не только это — а то, как их организм научился извлекать из неё энергию. Биологи из Университета Торонто обнаружили, что эти существа перерабатывают аминокислоты крови почти мгновенно, превращая их в топливо для мышц без участия привычных жиров и углеводов.
Для изучения их метаболизма учёные провели необычный эксперимент: 24 дикие особи мышей-вампиров сначала накормили специальной коровьей кровью, обогащённой аминокислотами, а потом… посадили на беговую дорожку.
Скорость варьировалась — 10, 20 и 30 метров в минуту. Чтобы мыши не избегали нагрузки, исследователи заклеили мелкие углубления на дорожке, мешающие побегу — сработало.
Во время тренировки у мышей брали анализы выдыхаемого воздуха. Уже через считаные минуты после еды в дыхании фиксировались продукты распада аминокислот — это доказывало, что процесс переработки белков начинался почти моментально.
Оказалось, вампирам неважно, какие аминокислоты поступают с пищей — заменимые или незаменимые. Они используют любые доступные ресурсы, чтобы получить энергию как можно быстрее. Такой подход отличает их от других кровососущих, например, комаров, у которых переваривание крови занимает куда больше времени.
Эта сверхэффективность обходится дорого: мыши-вампиры не могут накапливать энергию про запас. Им нужно питаться регулярно. Пропустили охоту — и уже на грани голодной смерти.
Открытие ученых подчеркивает уникальность Desmodus rotundus и может помочь лучше понять механизмы метаболизма в экстремальных условиях.
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