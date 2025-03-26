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Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей

2:16
Наука

Когда вы смотрите на раскидистую рощу тополей в штате Юта, вы не подозреваете: это не множество деревьев. Это — одно-единственное существо. Уникальный организм, имя которому — Пандо.

лес Пандо
Фото: https://commons.wikimedia.org by Larry Lamsa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лес Пандо

Выглядит он как лес из 47 тысяч осинообразных тополей, растущий на площади 43 гектара. Но на деле — это клональная колония с единой корневой системой и идентичным генетическим кодом. То есть все "деревья" — просто копии друг друга, части одного организма. А теперь внимание: ему может быть до 80 тысяч лет.

Древнее Ледникового периода

Исследователи провели масштабную работу, чтобы уточнить возраст Пандо. Они взяли около 500 образцов корней, коры и листьев как из самой колонии, так и с других осин, не связанных с Пандо.

Секвенирование ДНК и анализ накопившихся мутаций позволили подсчитать: возраст организма составляет от 16 до 80 тысяч лет. Даже минимальная оценка делает его рекордсменом среди наземных живых организмов.

До сих пор самым старым считался Мафусаил — межгорная остистая сосна в Калифорнии, которой 4854 года. Но теперь ей, похоже, придётся уступить.

Если же Пандо действительно старше 34 тысяч лет, значит, он уже рос на этом месте до наступления последнего Ледникового периода. Представьте: дерево, пустившее корни в эпоху, когда ещё не было ни Египта, ни колеса.

Что будет с Пандо дальше

Однако рекордный возраст — не повод для беззаботности. Ученые бьют тревогу: Пандо рискует быть разрушенным. В последние годы его целостность под угрозой — колония может разделиться на три обособленных организма. Это грозит исчезновением уникального "супердерева".

Сейчас специалисты продолжают изучать Пандо, чтобы понять, как ему удаётся сохранять генетическую стабильность на протяжении тысячелетий. Эти знания могут помочь в сохранении других клональных организмов, которых уничтожает человеческая деятельность.

Уточнения

Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo "сообщаю стройный вид", от др.-греч. ὄργανον - "орудие") — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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