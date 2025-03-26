Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рай для бездельников: путешественница раскрыла, кто и как наживается на итальянцах
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Бочка — только целиком: сервисы теряют дешёвый способ менять масло
Не ставьте миску с водой рядом с кормом — кошке это не нравится
Автосалоны сбрасывают китайцев за бесценок: скидки доходят до миллиона
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Это куриное яйцо продали за 45 тысяч: оно поразило всех своей формой
Не феминистка и не ревнивица: Аврора Киба раскрыла секреты отношений с Григорием Лепсом
Никакой магии, просто приём, без которого яблоки будут хуже каждый год

Древние рыбы и решётка на камне: зачем палеолитические художники делали это

2:12
Наука

Почему палеолитические художники штриховали рыб на каменных табличках? Ответ может многое рассказать о жизни древних людей.

камень
Фото: https://commons.wikimedia.org by Xauxa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
камень

Таблички с загадочными гравировками

В Геннерсдорфе, небольшой деревне на берегу Рейна, археологи десятилетиями исследуют стоянку мадленской культуры. Именно здесь, в толще сланца, нашли 406 табличек с загадочными гравировками, возраст которых — около 15 800 лет. Недавнее переосмысление этих артефактов принесло сенсационное открытие.

С помощью многоугловой теневой фотосъёмки учёные из Германии и Великобритании обнаружили на пластинах не только известные изображения животных и людей, но и ранее не замеченные — семь новых рыб. Таким образом, общее число изображений рыб выросло до 11.

Необычный узор

Но главное — восемь из этих фигур покрыты пересекающимися под прямым углом линиями. Они создают узор, напоминающий сетку с ромбовидными и квадратными ячейками. У исследователей не осталось сомнений: это схематичное изображение рыболовных сетей или ловушек.

Это первая археологическая находка, указывающая на использование сетей для ловли рыбы в позднем палеолите. До сих пор считалось, что люди той эпохи ограничивались орудиями вроде гарпунов, зазубренных наконечников или луков со стрелами.

А ведь сеть — это не просто инструмент, а признак организованного труда. Её использование требует коллективных усилий, координации, знаний поведения рыб и окружающей среды. Получается, общество мадленской культуры было куда более развитым и социально сложным, чем предполагалось ранее.

"Это редкое свидетельство того, что охотники-собиратели могли использовать сети. До сих пор почти не было доказательств рыбной ловли в верхнем палеолите", — подчёркивают авторы исследования.

Оказывается, древние рисунки могут не просто украшать камень, а хранить свидетельства технологий, на тысячелетия опередивших своё время.

Уточнения

Артефакт (неологизм, от лат. ars - искусство + лат. factus - сделанный, то есть "сделанный по законам искусства") — продукт творческой деятельности человека.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Здоровье
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают Аудио 
Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае
Садоводство, цветоводство
Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае Аудио 
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Красота и стиль
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Секретный ЗРПК Панцирь-СМ-СВ: армия РФ раскрывает козырь — такого ещё не было Дмитрий Плотников Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Последние материалы
Бочка — только целиком: сервисы теряют дешёвый способ менять масло
Не ставьте миску с водой рядом с кормом — кошке это не нравится
Автосалоны сбрасывают китайцев за бесценок: скидки доходят до миллиона
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Это куриное яйцо продали за 45 тысяч: оно поразило всех своей формой
Не феминистка и не ревнивица: Аврора Киба раскрыла секреты отношений с Григорием Лепсом
Никакой магии, просто приём, без которого яблоки будут хуже каждый год
Сезонные работы на даче: когда копаем, а когда жжём — правила осеннего сада
Древние рыбы и решётка на камне: зачем палеолитические художники делали это
Когда слова меняются быстрее ветра: Европа делает вид, что забыла всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.