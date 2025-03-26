Древние рыбы и решётка на камне: зачем палеолитические художники делали это

Почему палеолитические художники штриховали рыб на каменных табличках? Ответ может многое рассказать о жизни древних людей.
В Геннерсдорфе, небольшой деревне на берегу Рейна, археологи десятилетиями исследуют стоянку мадленской культуры. Именно здесь, в толще сланца, нашли 406 табличек с загадочными гравировками, возраст которых — около 15 800 лет. Недавнее переосмысление этих артефактов принесло сенсационное открытие.
С помощью многоугловой теневой фотосъёмки учёные из Германии и Великобритании обнаружили на пластинах не только известные изображения животных и людей, но и ранее не замеченные — семь новых рыб. Таким образом, общее число изображений рыб выросло до 11.
Но главное — восемь из этих фигур покрыты пересекающимися под прямым углом линиями. Они создают узор, напоминающий сетку с ромбовидными и квадратными ячейками. У исследователей не осталось сомнений: это схематичное изображение рыболовных сетей или ловушек.
Это первая археологическая находка, указывающая на использование сетей для ловли рыбы в позднем палеолите. До сих пор считалось, что люди той эпохи ограничивались орудиями вроде гарпунов, зазубренных наконечников или луков со стрелами.
А ведь сеть — это не просто инструмент, а признак организованного труда. Её использование требует коллективных усилий, координации, знаний поведения рыб и окружающей среды. Получается, общество мадленской культуры было куда более развитым и социально сложным, чем предполагалось ранее.
"Это редкое свидетельство того, что охотники-собиратели могли использовать сети. До сих пор почти не было доказательств рыбной ловли в верхнем палеолите", — подчёркивают авторы исследования.
Оказывается, древние рисунки могут не просто украшать камень, а хранить свидетельства технологий, на тысячелетия опередивших своё время.
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