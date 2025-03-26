Ваш мозг говорит глазами: неожиданный тест раскрывает деменцию задолго до симптомов

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Болезнь Альцгеймера долгое время ассоциировалась исключительно с нарушениями памяти — от лёгкой забывчивости до полной потери ориентации.

Фото: commons.wikimedia.org by Linda Bartlett (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ болезни мозга

Первые тревожные сигналы скрываются не в памяти, а в глазах

Но новое исследование показывает: признаки могут проявиться гораздо раньше, и вовсе не там, где мы привыкли их искать.

Группа британских исследователей изучила, как изменяется зрительная реакция у людей старшего возраста. В исследовании участвовали более 8000 человек от 48 до 92 лет. Они прошли серию когнитивных тестов, включая:

HVLT — проверка вербальной памяти;

SF-EMSE — общая оценка когнитивных функций;

VST — скорость визуальной обработки информации.

Особый интерес вызвал тест VST. Участники должны были как можно быстрее нажать клавишу, заметив треугольник на экране (простой VST), либо определить его направление, если он был скрыт в движущихся точках (сложный VST). Регистрировалось время реакции — и оно стало ключом к открытию.

Почти 10 лет до диагноза

Как выяснилось, люди, у которых наблюдалась замедленная визуальная реакция, с высокой вероятностью сталкивались с деменцией спустя годы.

Средний промежуток между тестом и постановкой диагноза составил 9,6 года. Это позволяет предположить, что нарушения в зрительной системе могут быть одним из самых ранних признаков надвигающейся болезни.

Почему именно зрение?

"Нарушения зрения могут быть ранним показателем снижения когнитивных функций, потому что токсичные амилоидные бляшки, связанные с болезнью Альцгеймера, могут сначала поражать области мозга, связанные со зрением, в то время как области мозга, связанные с памятью, повреждаются по мере прогрессирования заболевания", — объясняют авторы в The New York Times.

Другими словами, мозг начинает терять контроль над визуальной обработкой задолго до проблем с памятью. Именно поэтому обычные когнитивные тесты могут упустить ранние признаки болезни.

Как меняется зрение у пациентов

У больных Альцгеймером могут ухудшаться:

способность различать лица;

восприятие контуров предметов;

различение некоторых цветов, особенно синего и зелёного;

зрительный контроль движений;

фокусировка внимания среди отвлекающих факторов.

Хотя визуальные тесты пока не заменяют классическую диагностику, они уже рассматриваются как потенциальное дополнение — способ уловить болезнь раньше, чем она станет заметна окружающим.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Ожидается, что это число увеличится до 131,5 млн к 2050 году.

