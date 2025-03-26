Ваш мозг говорит глазами: неожиданный тест раскрывает деменцию задолго до симптомов

Болезнь Альцгеймера долгое время ассоциировалась исключительно с нарушениями памяти — от лёгкой забывчивости до полной потери ориентации.
Но новое исследование показывает: признаки могут проявиться гораздо раньше, и вовсе не там, где мы привыкли их искать.
Группа британских исследователей изучила, как изменяется зрительная реакция у людей старшего возраста. В исследовании участвовали более 8000 человек от 48 до 92 лет. Они прошли серию когнитивных тестов, включая:
Особый интерес вызвал тест VST. Участники должны были как можно быстрее нажать клавишу, заметив треугольник на экране (простой VST), либо определить его направление, если он был скрыт в движущихся точках (сложный VST). Регистрировалось время реакции — и оно стало ключом к открытию.
Как выяснилось, люди, у которых наблюдалась замедленная визуальная реакция, с высокой вероятностью сталкивались с деменцией спустя годы.
Средний промежуток между тестом и постановкой диагноза составил 9,6 года. Это позволяет предположить, что нарушения в зрительной системе могут быть одним из самых ранних признаков надвигающейся болезни.
"Нарушения зрения могут быть ранним показателем снижения когнитивных функций, потому что токсичные амилоидные бляшки, связанные с болезнью Альцгеймера, могут сначала поражать области мозга, связанные со зрением, в то время как области мозга, связанные с памятью, повреждаются по мере прогрессирования заболевания", — объясняют авторы в The New York Times.
Другими словами, мозг начинает терять контроль над визуальной обработкой задолго до проблем с памятью. Именно поэтому обычные когнитивные тесты могут упустить ранние признаки болезни.
У больных Альцгеймером могут ухудшаться:
Хотя визуальные тесты пока не заменяют классическую диагностику, они уже рассматриваются как потенциальное дополнение — способ уловить болезнь раньше, чем она станет заметна окружающим.
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