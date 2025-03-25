Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса

Компас больше не врёт — он просто указывает туда, где теперь действительно находится магнитный север. А он, на минуточку, официально изменил своё положение и продолжает движение из Канады в сторону Сибири. Это не шутка: теперь даже карты пришлось переписать.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв Земли

Полюс, который не стоит на месте

Географический Северный полюс — это стабильная точка на оси вращения Земли. Но его магнитный "собрат" куда более непостоянен. Он блуждает по поверхности планеты, следуя за движениями жидкого металла в ядре Земли. А эти перемещения влияют не только на стрелки компасов, но и на авиацию, морскую навигацию, GPS и даже работу спутников.

Путешествие длиной в 500 лет

С 1500 года магнитный север медленно курсировал вокруг Канады. Но за последние два десятилетия его ускорение стало рекордным — до 50 км в год! Сейчас он сбавил темп до 35 км, но направление осталось прежним: всё ближе к Сибири.

"Это вызвано взаимодействием двух магнитных аномалий под Канадой и Сибирью", — объясняют специалисты.

Навигация на обновлённой карте

Чтобы учесть эти изменения, международная команда специалистов представила новую Мировую магнитную модель с высоким разрешением — в 11 раз детальнее предыдущей. Она способна сокращать погрешности на сотни километров. Для сравнения: если бы вы ехали из Южной Африки в Британию, старая модель унесла бы вас на 150 км в сторону.

Хорошая новость: смартфоны и навигаторы обновляются автоматически. Вам не придётся лезть в настройки — умные системы уже знают, где настоящий север.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

