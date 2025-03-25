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Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума

1:54
Наука

Что общего у мыши и человека? На первый взгляд — ничего. Но как только учёные из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке пересадили мышам человеческий "ген языка", всё изменилось. Крошечные грызуны неожиданно обрели голос — и не просто голос, а почти музыкальный инструмент.

Лабораторная мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лабораторная мышь

Мыши начали говорить по-новому

После генетической модификации детёныши стали звать мать звонко и тонко, будто переключились на новый диапазон. Их вокализации стали сложнее, чем у обычных мышей. Но по-настоящему впечатляющие перемены проявились, когда грызуны выросли.

Самцы в период ухаживаний "запели" — их звуки стали выше, богаче и разнообразнее. Это поведение учёные напрямую связывают с работой гена NOVA1.

Один белок — и миллионы слов

Ген NOVA1 — не уникален, он встречается у разных животных, включая птиц и млекопитающих. Но человеческий вариант отличается всего одной аминокислотой. Кажется, мелочь. Однако именно она, судя по всему, и влияет на активацию генов, отвечающих за сложные вокализации.

Примечательно, что у неандертальцев такого варианта NOVA1 не было. Возможно, именно эта крохотная мутация дала Homo Sapiens преимущество — не грубую силу, а способность говорить, договариваться и объединяться.

Речь как эволюционное оружие

Исследователи предполагают, что "языковой ген" появился у древних африканских популяций и мог стать поворотной точкой: те, кто умел говорить — выживали, те, кто молчал, — уходили в тень истории.

И хотя модифицированные мыши пока не произносят слов, они уже доказали: одна молекула способна переписать сценарий всей эволюции.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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