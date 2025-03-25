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Его никто не видел, но он есть в каждом из нас: найден общие предок всего живого

2:28
Наука

Он не имел ни глаз, ни конечностей, ни даже ядра. Но именно этот микроскопический организм стал началом всего: деревьев, птиц, людей и даже грибов на пицце. Его зовут LUCA — Last Universal Common Ancestor, последний универсальный общий предок всех живых существ. И, похоже, он жил гораздо раньше, чем считалось раньше.

Кит
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кит

Кто такой LUCA и почему он важен

LUCA — это не один конкретный предок, а скорее набор генетических черт, общих для всех ныне живущих организмов. Он был простой прокариотической клеткой, не имеющей ядра, но уже способной к питанию, размножению и адаптации к среде. Именно он стал строительным кирпичиком всей жизни на Земле.

До недавнего времени считалось, что LUCA появился примерно 3,8 миллиарда лет назад. Однако команда учёных под руководством палеогенетика Эдмунда Муди из Бристольского университета отмотала историю ещё дальше — к отметке около 4,2 миллиарда лет назад.

Как учёные вычислили возраст жизни

Они использовали метод филогенетического анализа — по сути, сравнение генетических "часов". В ДНК каждого существа со временем накапливаются мутации. Сравнивая количество различий в генах у разных организмов, можно определить, когда они разделились с общим предком. Эти данные пропустили через математические модели — и результат оказался неожиданным: LUCA жил почти сразу после формирования самой Земли.

Где он жил и как выглядел

Хотя у нас нет окаменелостей LUCA, ученые предполагают, что он обитал в экстремальных условиях — вблизи горячих подводных источников с высоким содержанием металлов и химических веществ. Он мог иметь зачатки иммунной системы и был частью первобытной микробной экосистемы, где отходы одних организмов служили пищей для других.

"Даже такой простой организм мог активно взаимодействовать с окружающим миром", — подчёркивают исследователи.

Почему это важно

Открытие отодвигает начало жизни почти к самому зарождению Земли. Оно не только даёт новое понимание эволюции, но и поднимает новые вопросы: как в таких жёстких условиях могла появиться жизнь? И если это случилось здесь — то почему бы не где-то ещё?

Уточнения

Пре́дки — древние предшественники человека в его роде (прародители) или его соотечественники из прошлых поколений; генетические предшественники любого живого организма.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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