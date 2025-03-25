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Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось

2:08
Наука

На первый взгляд, эрионит кажется безобидным минералом, применяемым в строительстве и сельском хозяйстве. Однако при вдыхании его мельчайшие волокна становятся смертельно опасными. Новый прорыв в науке позволил раскрыть, почему этот минерал разрушает организм практически бесконечно.

Химическая лаборатория АЭС Фукусима
Фото: Flickr by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Химическая лаборатория АЭС Фукусима

Механизм разрушения: почему эрионит так опасен?

Учёные из изучили, как эрионит воздействует на организм. Оказалось, что его частицы, попадая в лёгкие, вызывают цепную реакцию разрушения клеток.

Когда иммунная система пытается избавиться от чужеродных волокон, макрофаги (особые клетки-защитники) "съедают" частицы эрионита.

Но внутри клеток минерал не разрушается, а наоборот, приводит к повышению pH и нарушению работы лизосом — органелл, отвечающих за переработку отходов.

"Повышение клеточного pH также увеличивает потребность в энергии, которая удовлетворяется гиперактивацией митохондрий, энергетических станций клетки", — объясняет профессор Соня Скарфи из Университета Генуи.

Эта реакция вызывает избыток свободных радикалов, что наносит серьёзный урон митохондриям и может привести к гибели клеток.

Опасность, которая не исчезает

Главная угроза эрионита — его химическая стабильность. Разрушение клеток и воспаление могут продолжаться бесконечно, создавая идеальные условия для развития тяжёлых заболеваний, включая рак.

"Этот механизм может повторяться бесконечно, что приводит к хроническому воспалению и потенциальному развитию рака", — предупреждают Паоло Баллирано и Соня Скарфи.

Исследование, опубликованное в Journal of Hazardous Materials, подтверждает, что эрионит значительно опаснее асбеста и требует строгого контроля его использования.

Пока единственный способ избежать риска — минимизировать контакт с этим минералом. Однако учёные продолжают исследовать пути защиты от его разрушительного воздействия.

Уточнения

Асбе́ст (греч. ἄσβεστος — негасимый, от др.-греч. σβέννυμι — гасить),— собирательное название ряда тонковолокнистых минералов из класса силикатов, образующих в природе агрегаты, состоящие из тончайших гибких волокон. В настоящее время асбест считается серьёзной угрозой для здоровья и безопасности.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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