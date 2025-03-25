Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Этот новый тренд взорвал интернет: три идеи для современной ванной комнаты
Хотите, чтобы дома всегда было тепло и спокойно? Просто измените пару мелочей
Кофе для орхидей: неожиданные преимущества и советы по использованию
Вред от экранов уменьшается, если добавить это в свою тарелку
Бак как дуршлаг: что ворует топливо, пока вы думаете, что всё нормально
Демографическая яма 90-х аукнулась? Россиян трудоспособного возраста станет меньше
Беременная Ида Галич устроила фотосессию с женихом: уже шесть месяцев

Луна убегает от Земли? Раскрыт главный секрет этого явления

1:06
Наука

Луна ускользает от Земли из-за сложного взаимодействия гравитационных и приливных сил, известного как слабовыраженное взаимодействие.

Лунная ночь
Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лунная ночь

Её притяжение вызывает приливы и отливы в океанах, а также воздействует на земную кору, создавая приливные напряжения. Это приводит к формированию двух основных приливных выпуклостей — на ближней и дальней стороне планеты.

Поскольку Земля вращается быстрее, чем движется Луна, приливные выпуклости смещаются немного вперед в сторону вращения. Это смещение приводит к гравитационному притяжению со стороны Луны, которая тянет за собой эти выпуклости. Такое движение создает тормозящий момент для вращения Земли и одновременно ускоряет Луну на её орбите, из-за чего она постепенно удаляется от нашей планеты.

На данный момент Луна отдаляется примерно на три сантиметра в год, в то время как вращение Земли замедляется примерно на 1,8 миллисекунды в год, пишет stoplusjednicka.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Домашние животные
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов Аудио 
Больше не нужны наушники — создан звук, который сможет услышать лишь один человек
Наука и техника
Больше не нужны наушники — создан звук, который сможет услышать лишь один человек Аудио 
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Экономика и бизнес
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Последние материалы
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Этот новый тренд взорвал интернет: три идеи для современной ванной комнаты
Хотите, чтобы дома всегда было тепло и спокойно? Просто измените пару мелочей
Кофе для орхидей: неожиданные преимущества и советы по использованию
Вред от экранов уменьшается, если добавить это в свою тарелку
Бак как дуршлаг: что ворует топливо, пока вы думаете, что всё нормально
Демографическая яма 90-х аукнулась? Россиян трудоспособного возраста станет меньше
Беременная Ида Галич устроила фотосессию с женихом: уже шесть месяцев
Луна убегает от Земли? Раскрыт главный секрет этого явления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.