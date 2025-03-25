Луна убегает от Земли? Раскрыт главный секрет этого явления

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Луна ускользает от Земли из-за сложного взаимодействия гравитационных и приливных сил, известного как слабовыраженное взаимодействие.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лунная ночь

Её притяжение вызывает приливы и отливы в океанах, а также воздействует на земную кору, создавая приливные напряжения. Это приводит к формированию двух основных приливных выпуклостей — на ближней и дальней стороне планеты.

Поскольку Земля вращается быстрее, чем движется Луна, приливные выпуклости смещаются немного вперед в сторону вращения. Это смещение приводит к гравитационному притяжению со стороны Луны, которая тянет за собой эти выпуклости. Такое движение создает тормозящий момент для вращения Земли и одновременно ускоряет Луну на её орбите, из-за чего она постепенно удаляется от нашей планеты.

На данный момент Луна отдаляется примерно на три сантиметра в год, в то время как вращение Земли замедляется примерно на 1,8 миллисекунды в год, пишет stoplusjednicka.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

