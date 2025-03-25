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Первые минуты — особенные! Учёные раскрыли тайну ранних пташек с высоким IQ

2:05
Наука

У людей с высоким интеллектуальным потенциалом (HPI), чьи IQ составляет 130 или выше, первые минуты после пробуждения особенные.

утро
Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
утро

Их активный ум влияет на то, как они начинают свой день, особенно благодаря утренним привычкам.

Исследование, проведенное доктором Револем, заведующим отделением детской нейропсихиатрии в Лионе, выявило значительные различия в структуре сна у детей с HPI. В исследовании, включавшем 196 детей с HPI и 226 "контрольных" детей в возрасте от 8 до 11 лет, было обнаружено, что дети с высоким потенциалом проводят больше циклов сна — в среднем 6,4 против 4,2, с длительностью каждого цикла около 70 минут, в то время как у других — 90 минут. Фаза быстрого сна, когда мозговая активность особенно высока, наступает раньше, и ближе к пробуждению их сон становится легким и прерывистым.

Психолог Ариэль Адда, автор книги о одаренных детях, объясняет, что одаренные люди быстрее обрабатывают информацию. Во время быстрого сна их мозг сортирует и систематизирует данные. Эти люди также склонны видеть насыщенные сны, что свидетельствует о постоянной мозговой активности.

Однако с таким активным умом связаны и трудности. Многие родители сообщают, что их дети просыпаются очень рано — иногда уже в 5 утра. Они начинают двигаться в постели или вставать. Хотя это поведение не гарантирует, что все "жаворонки" являются гениями, многие из них имеют такую привычку.

После пробуждения дети с HPI часто берут в руки книги, поскольку у них есть естественное влечение к чтению. Психолог предупреждает, что некоторые родители убирают книги из спальни, так как раннее чтение может мешать ребенку снова заснуть, ведь им все еще нужен сон, пишет etudiant.lefigaro.

Уточнения

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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