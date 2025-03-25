Климатический кнут? Города мира захлёстывают удары экстремальных погодных явлений

Термин "глобальное потепление" стал популярным в 2007 году благодаря американскому журналисту Томасу Фридману, который писал, что "повышение средней глобальной температуры приведет ко множеству безумных явлений".
Он отметил, что в одних регионах наблюдаются периоды жары и засухи, тогда как в других — сильные морозы, штормы, наводнения и лесные пожары.
В новом отчете организации WaterAid говорится, что "города по всему миру сталкиваются с засухами, истощающими водные ресурсы, за которыми следуют наводнения, нарушающие инфраструктуру, разрушающие системы здравоохранения и загрязняющие питьевую воду". Это создает так называемые климатические удары кнутом, когда в одном регионе чередуются экстремальные погодные условия.
Климатолог Кэтрин Хайхоева подчеркивает, что результаты глобальных странностей проявляются в усилении и разрушительности экстремальных погодных явлений, которые становятся все более угрожающими. Она призывает обратить внимание на то, как изменение климата влияет на эти явления по всему миру.
Sky News напоминает о том, что две влажные зимы подряд в Лос-Анджелесе привели к пышной растительности, которая в последующем высохла в условиях сухого и жаркого лета, создав тем самым много сухого топлива для лесных пожаров. В этом году в городе произошел один из самых сильных пожаров в его истории, пишет tn.nova.
Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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