Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выдохнул — и попал: рассказываем, как не стать жертвой сломанного алкотестера
Весенний ритуал от медведки — простой состав, который спасает грядки
Топ-7 самых вкусных сортов картофеля для дачи
Эти 16 продуктов остановят неконтролируемый жор: ешьте и худейте
Новый налог на контейнеровозы из Китая разорит Америку? Фермеры США бьют тревогу
Первые минуты — особенные! Учёные раскрыли тайну ранних пташек с высоким IQ
Переломный момент для Олимпиады-2026: Колобков призвал готовиться, несмотря ни на что
Все плюсы и минусы бразильской эпиляции, которые вы должны знать
Звезда Белого лотоса рассказала о влиянии сериала на её жизнь

Климатический кнут? Города мира захлёстывают удары экстремальных погодных явлений

1:35
Наука

Термин "глобальное потепление" стал популярным в 2007 году благодаря американскому журналисту Томасу Фридману, который писал, что "повышение средней глобальной температуры приведет ко множеству безумных явлений".

Лос-Анджелес
Фото: YouTube канал Euronews по-русски by Скриншот видео YouTube канала Euronews по-русски, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лос-Анджелес

Он отметил, что в одних регионах наблюдаются периоды жары и засухи, тогда как в других — сильные морозы, штормы, наводнения и лесные пожары.

В новом отчете организации WaterAid говорится, что "города по всему миру сталкиваются с засухами, истощающими водные ресурсы, за которыми следуют наводнения, нарушающие инфраструктуру, разрушающие системы здравоохранения и загрязняющие питьевую воду". Это создает так называемые климатические удары кнутом, когда в одном регионе чередуются экстремальные погодные условия.

Климатолог Кэтрин Хайхоева подчеркивает, что результаты глобальных странностей проявляются в усилении и разрушительности экстремальных погодных явлений, которые становятся все более угрожающими. Она призывает обратить внимание на то, как изменение климата влияет на эти явления по всему миру.

Sky News напоминает о том, что две влажные зимы подряд в Лос-Анджелесе привели к пышной растительности, которая в последующем высохла в условиях сухого и жаркого лета, создав тем самым много сухого топлива для лесных пожаров. В этом году в городе произошел один из самых сильных пожаров в его истории, пишет tn.nova.

Уточнения

Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Еда и рецепты
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное Аудио 
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Шоу-бизнес
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года Аудио 
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Домашние животные
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Последние материалы
Выдохнул — и попал: рассказываем, как не стать жертвой сломанного алкотестера
Весенний ритуал от медведки — простой состав, который спасает грядки
Топ-7 самых вкусных сортов картофеля для дачи
Эти 16 продуктов остановят неконтролируемый жор: ешьте и худейте
Новый налог на контейнеровозы из Китая разорит Америку? Фермеры США бьют тревогу
Первые минуты — особенные! Учёные раскрыли тайну ранних пташек с высоким IQ
Переломный момент для Олимпиады-2026: Колобков призвал готовиться, несмотря ни на что
Все плюсы и минусы бразильской эпиляции, которые вы должны знать
Звезда Белого лотоса рассказала о влиянии сериала на её жизнь
Чикунгунья атакует: эпидемия возвращается спустя 20 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.