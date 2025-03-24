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Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости

1:53
Наука

В 2023 году Guinness стал самым продаваемым разливным пивом в Великобритании, заняв 11% рынка, что вызвало вопросы о правдивости различных утверждений о пиве. 

Руки с пивными бутылками на закате
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Руки с пивными бутылками на закате

Одно из распространённых заблуждений гласит, что темное пиво содержит больше алкоголя, чем светлое. Эксперты опровергли этот миф, напомнив, что Guinness имеет лишь 4,2% алкоголя, тогда как многие светлые сорта могут достигать 8% и больше. Они также отметили, что содержание алкоголя зависит от таких ингредиентов как сироп и мед, но не от цвета пива.

Также развенчан миф о том, что подогрев и повторное охлаждение пива ухудшают его вкус. На самом деле качество пива больше страдает от воздействия света, высоких температур и длительного хранения.

Интересная история касается бренда Corona из 1980-х годов, когда ложные слухи о производственном процессе подняли популярность пива, несмотря на негативную кампанию от конкурента, признающего свою вину.

Мало кто знает, что "безалкогольное" пиво может содержать до 0,65% алкоголя, но такие компании как Guinness теперь предлагают варианты с практически нулевым содержанием алкоголя, например, Guinness 0.0.

Широкое исследование с участием 2000 человек из Чехии показало, что нет прямой связи между потреблением пива и накоплением жира в области живота. Пиво содержит калории, и чрезмерное употребление может привести к лишнему весу, но это также может произойти из-за других продуктов, таких как сэндвичи с беконом, и многое зависит от генетических факторов, пишет dunavmost.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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