Цифровой прорыв России! Москва диктует новые тренды — эксперт раскрыл секрет успеха

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Футуролог и эксперт по технологическому прогнозированию Евгений Кузнецов заявил, что Россия стала "законодателем цифровых мод", что выделяет её на фоне других стран.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Симпозиум по инновациям и исследованиям

Он отметил, что в России быстро развиваются цифровые сервисы, включая государственные, такие как "Госуслуги", которые он сравнил с американскими и европейскими, отметив их "космическое качество", пишет "Царьград".

Кузнецов также подчеркнул, что иммигранты из Израиля испытывают сложности с качеством сервиса в своих новых условиях, отмечая, что они словно попадают в каменный век по сравнению с тем, что предложено в России. Он также предположил, что по некоторым цифровым аспектам, например, в платежных системах, Россия может опережать Китай.

В заключение он подчеркнул, что в сфере цифровых сервисов Москва сейчас является мировым законодателем мод.

Уточнения

Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому.

