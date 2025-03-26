Малыш засыпает счастливым, а проснётся с кариесом — одна привычка незаметно вредит здоровью ребёнка

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Кажется таким привычным: ребёнок засыпает с бутылочкой в руках, спокойно и уютно. Но учёные из Австралии предупреждают — эта привычка может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ малыш с бутылочкой

Новое исследование установило связь между кормлением из бутылочки перед сном и ранним кариесом, а также избыточным весом у детей младшего возраста.

Ведущий автор, Хейлок Ченг, подчёркивает: родителям стоит приучать детей к чашкам уже с 6 месяцев, а отказ от бутылочек рекомендуется к 12 месяцам.

У малышей, которые засыпают с бутылочкой, во рту остаются остатки напитков — а значит, сахар контактирует с зубами в течение всей ночи. Даже если это сок или молочная смесь, сахара там достаточно, чтобы запустить развитие кариеса.

Молочные зубы хоть и временные, но они играют важную роль в формировании прикуса, речи и здоровья постоянных зубов. А ранний кариес может стать началом проблем на годы вперёд.

Младенцы, которые получают бутылочку перед сном, часто переедают, даже если организм больше не нуждается в питании. Это может нарушить естественное ощущение сытости и привести к формированию неправильных пищевых привычек уже в первые месяцы жизни.

Исследование показало, что дети, которых долго кормили из бутылочки, чаще имели лишний вес в возрасте 1-2 лет.

Бутылочка — это удобно. Она успокаивает, помогает быстрее уложить малыша, особенно в трудные ночи. Но, как подчёркивают специалисты, удобство не всегда равно пользе.

Родителям стоит знать, что:

Большинство напитков для малышей содержат добавленные сахара

Даже молочная смесь или сок перед сном — не лучший выбор

Переход на чашку — важный этап в развитии ребёнка и его пищевых привычек

Что рекомендуют специалисты?

Начинайте приучать к чашке с 6 месяцев

Постепенно снижайте количество кормлений из бутылочки

Не используйте бутылочку как способ успокоения перед сном

Замените её на мягкие ритуалы: чтение, пение, объятия

Обращайтесь за советом к педиатру или стоматологу

Также обратите внимание: в некоторых странах существует государственная программа стоматологической поддержки для детей, которая может включать регулярные осмотры и профилактику — уточните у своего врача.

Бутылочка — это не враг. Но, как и многие другие привычки, она должна меняться вместе с возрастом ребёнка. Оставлять её "на потом" может обернуться проблемами, которых вполне можно избежать.

Уточнения

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

