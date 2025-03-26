Малыш засыпает счастливым, а проснётся с кариесом — одна привычка незаметно вредит здоровью ребёнка

Кажется таким привычным: ребёнок засыпает с бутылочкой в руках, спокойно и уютно. Но учёные из Австралии предупреждают — эта привычка может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.
Новое исследование установило связь между кормлением из бутылочки перед сном и ранним кариесом, а также избыточным весом у детей младшего возраста.
Ведущий автор, Хейлок Ченг, подчёркивает: родителям стоит приучать детей к чашкам уже с 6 месяцев, а отказ от бутылочек рекомендуется к 12 месяцам.
У малышей, которые засыпают с бутылочкой, во рту остаются остатки напитков — а значит, сахар контактирует с зубами в течение всей ночи. Даже если это сок или молочная смесь, сахара там достаточно, чтобы запустить развитие кариеса.
Молочные зубы хоть и временные, но они играют важную роль в формировании прикуса, речи и здоровья постоянных зубов. А ранний кариес может стать началом проблем на годы вперёд.
Младенцы, которые получают бутылочку перед сном, часто переедают, даже если организм больше не нуждается в питании. Это может нарушить естественное ощущение сытости и привести к формированию неправильных пищевых привычек уже в первые месяцы жизни.
Исследование показало, что дети, которых долго кормили из бутылочки, чаще имели лишний вес в возрасте 1-2 лет.
Бутылочка — это удобно. Она успокаивает, помогает быстрее уложить малыша, особенно в трудные ночи. Но, как подчёркивают специалисты, удобство не всегда равно пользе.
Родителям стоит знать, что:
Что рекомендуют специалисты?
Также обратите внимание: в некоторых странах существует государственная программа стоматологической поддержки для детей, которая может включать регулярные осмотры и профилактику — уточните у своего врача.
Бутылочка — это не враг. Но, как и многие другие привычки, она должна меняться вместе с возрастом ребёнка. Оставлять её "на потом" может обернуться проблемами, которых вполне можно избежать.
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