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Как снизить риск: советы по выбору безопасного кофе

3:18
Наука

Мы привыкли считать кофе спасением в офисной рутине — он бодрит, помогает сосредоточиться и просто приятно пахнет. Но недавнее исследование показало, что кофе из автоматов на рабочем месте может влиять на уровень холестерина. И дело вовсе не в кофеине, как можно было бы подумать.

Японец за ноутбуком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Японец за ноутбуком

Учёные из Уппсальского университета совместно с другими исследовательскими центрами провели масштабное изучение того, какие вещества содержатся в офисном кофе, и как они могут повлиять на здоровье. Внимание они сосредоточили на дитерпенах — это соединения, которые естественно содержатся в кофе и могут повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

Исследователи взяли 14 офисных кофемашин, установленных в зонах отдыха, и на протяжении нескольких недель регулярно брали пробы из них. Для тестов использовались пять разных сортов молотого кофе, а замеры проводились каждые 2-3 недели.

Результаты показали, что уровень дитерпенов в кофе из этих машин оказался заметно выше, чем в кофе, приготовленном в капельных кофеварках с фильтрами. Особенно высокие значения были зафиксированы в пивоваренных автоматах, которые варят кофе, подобно френч-прессу или гейзерной кофеварке — без бумажного фильтра.

Что это значит для здоровья?

Дитерпены, в частности кахвеол и кафестол, влияют на печень и могут повышать уровень холестерина ЛПНП, который ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно понимать: кофе сам по себе не вреден. Опасность — именно в способе его приготовления. В офисных машинах, особенно без встроенных фильтров, концентрация этих веществ может быть значительно выше.

Какой кофе безопаснее?

По словам учёных, фильтрованный кофе остаётся наиболее безопасным выбором для тех, кто пьёт его регулярно. Бумажный фильтр удерживает большую часть дитерпенов, снижая их попадание в готовый напиток.

Вот краткий ориентир:

  • Фильтрованный кофе — наименее опасный
  • Варёный кофе / из пивоваренных машин — самый высокий уровень дитерпенов
  • Френч-пресс и гейзерные кофеварки — тоже не лучший вариант для частого употребления
  • Офисные автоматы без фильтра — под вопросом

 

Что делать, если вы пьёте офисный кофе каждый день?

Не стоит паниковать. Главное — знать меру и быть осознанным потребителем:

  • Спросите, какой тип кофемашины установлен в вашем офисе
  • По возможности, пейте фильтрованный кофе, особенно если у вас уже есть проблемы с холестерином
  • Старайтесь не превышать 2-3 чашки в день
  • Дополняйте рацион продуктами, поддерживающими здоровье сердца — овощами, орехами, омега-3

Кофе — это удовольствие, часть офисной культуры и способ немного отвлечься от дел. Но как и с любой привычкой, важно не терять осознанность. Учёные не запрещают кофе — они просто напоминают, что способ приготовления имеет значение.

Если заботитесь о здоровье сердца — возможно, стоит переосмыслить свой подход к офисной чашке бодрости.

Уточнения

Дитерпе́ны — органические соединения группы терпенов, состоящие из 4 изопреновых звеньев. 

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, ЛНП, англ. Low density lipoprotein, LDL) — класс липопротеинов крови, являющийся наиболее атерогенным.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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