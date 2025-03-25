Пляжи превратятся в пустыни: Средиземноморью грозит климатическая катастрофа

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Туристические открытки из Испании, южной Италии или Мальты с оливковыми рощами и бирюзовой водой могут в ближайшие десятилетия стать воспоминанием о прошлом. Об этом предупреждает академик Кристос Зерефос, ссылаясь на последние климатические исследования.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

По его словам, Испания, восточная Греция, юго-восточная Италия, Мальта и Алжир уже в этом столетии могут превратиться в безжизненные пустыни, если текущие климатические тенденции сохранятся.

Всё дело в углекислом газе. Он делает нашу планету тёплой и обитаемой, но в слишком больших концентрациях — превращает её в неуправляемую печь с перегревом. Если бы не CO₂, температура на Земле была бы ближе к марсианской, но его избыток сегодня меняет климат буквально на наших глазах.

Последние четыре года стали самыми жаркими в истории метеонаблюдений. А вместе с жарой приходят засухи, пожары, ливни и ураганы — всё, что раньше было исключением, теперь стало частью климатической нормы.

Леса не просто украшают планету — они поглощают углекислый газ, регулируют температуру и защищают почву от разрушения. Но с каждым годом лесных территорий становится меньше. Пожары и вырубка уничтожают "зелёные лёгкие" региона, оставляя после себя пустоши.

Проблема в том, что обнажённая земля поглощает солнечное излучение сильнее, чем покрытая растительностью. Это ускоряет нагрев почвы и воздуха, создавая замкнутый круг — чем жарче, тем больше пожаров. А чем больше пожаров, тем меньше лесов, и тем быстрее регион теряет влагу.

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Первая мощная волна жары в Греции была зафиксирована в 1987 году, а затем — в Европе в 2003 году. Тогда жара унесла тысячи жизней и показала, насколько цивилизация уязвима перед экстремальной погодой.

Учёные не теряют надежды. Исследования показывают: если восстановить леса, можно снизить локальные температуры и замедлить опустынивание. Но для этого нужно:

Очищать лесные территории от сухостоя и мусора

Следить за приусадебными участками

Налагать реальные штрафы за нарушение природоохранных норм

Сократить выбросы парниковых газов, особенно в крупных городах

Проблема кажется далёкой, но она касается всех. Потеря климатической стабильности в Средиземноморье повлияет на сельское хозяйство, туризм, миграцию населения и цены на продукты по всему миру. Это не просто жаркое лето — это изменение всей экологической системы.

Академик Зерефос даже предложил "переписать" понимание углекислого газа — как вещества, которое не исчезает, а накапливается, влияя на всё живое и не давая планете "дышать".

Климат в Средиземноморье меняется стремительно. Что раньше казалось апокалиптическим сценарием, теперь — вполне реальный прогноз. Если человечество не изменит подход к экологии, горячие пляжи юга Европы могут стать пустыней без капли воды и жизни.