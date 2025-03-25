Коралл размером с китов: в океане обнаружено нечто невероятное

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

На дне Тихого океана нашли нечто невероятное — коралл таких размеров, что его приняли за затонувший корабль. Оказалось, это самый большой коралл из известных науке, и живёт он у берегов Соломоновых островов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by rheins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ кораллы

Обнаружили гигантскую структуру еще в октябре кинематографисты, а недавно ученые официально подтвердили: перед ними уникальная колония Pavona clavus, состоящая из миллионов одинаковых по ДНК полипов.

Коралловый рельеф

Коралл выглядит как гористый коричневый рельеф с яркими пятнами синего, красного и жёлтого. В его расщелинах обитают рыбы, крабы, креветки и другие морские существа — они находят в нём дом и место для размножения.

Размер поражает: коралл длиннее синего кита, крупнейшего животного на Земле. По оценкам учёных, его возраст — от 300 до 500 лет.

Угроза для кораллов

Открытие произошло буквально на следующий день после тревожного отчёта Международного союза охраны природы: 44% видов теплолюбивых кораллов находятся под угрозой исчезновения. Главные угрозы — потепление океана, вызванное климатическим кризисом, загрязнение, перелав и болезни.

"Мы десятилетиями знали, что коралловые рифы — на переднем крае климатических и биоразнообразных изменений. Это открытие лишь подтверждает масштабы вызова", — заявил морской эколог Дэвид Обура.

Тем не менее, находка подарила надежду. Огромный, живой и устойчивый коралл — доказательство того, что некоторые виды способны приспособиться к изменяющимся условиям.

Уточнения

Кора́лл (лат. Alcyoneum) — материал скелета колонии коралловых полипов. Большие скопления кораллов формируют коралловые рифы и коралловые острова.

