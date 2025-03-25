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Девочка нашла на прогулке камень — он оказался древним амулетом с тайным символом

1:50
Наука

Вы бы поверили, что случайная прогулка может обернуться археологической сенсацией? Именно так произошло с 12-летней Дафной Фильштейнер из Израиля. Во время похода с семьей возле древнего поселения Тель-Кана она заметила необычный камень, который оказался ничем иным, как древнеегипетским амулетом в форме жука-скарабея — символа возрождения и вечной жизни.

амулет
Фото: https://commons.wikimedia.org by Amanda Slater, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
амулет

Дафна собирала гальку и иглы дикобраза, когда взгляд её упал на находку.

"Я сразу поняла, что это не обычный камень", — рассказала она позже.

Родители сначала сомневались, но вскоре стало ясно: перед ними артефакт возрастом более 3500 лет. Семья передала его в Управление древностей Израиля.

Загадка амулета

После очистки на амулете отчётливо проступили два скорпиона, изображённые голова к хвосту. Эксперты выяснили, что они символизируют богиню Селкет (Серкет) — покровительницу мёртвых, целителей, беременных и защитницу от ядовитых укусов.

Что делает скарабея особенным

Скарабеи в Древнем Египте не просто жуки — они были живым воплощением цикла жизни и смерти. Египтяне верили, что, как жук катит шарик навоза по земле, так и Солнце движется по небу. В этот шарик жук откладывал яйца, и из него рождалась новая жизнь — прямой символ загробного возрождения.

Подобные артефакты могли попасть в Израиль как часть культурного обмена, торговли или в период египетского господства на этих землях. Учёные не исключают, что скарабея мог потерять знатный путешественник. Или амулет был закопан намеренно, но время вынесло его на поверхность — и Дафна его нашла.

Уточнения

Амуле́т (от лат. amulētum), также о́берег и апотропе́й (от греч. ἀποτρόπαιος — "отводящее порчу") — предмет с приписываемыми ему магическими возможностями, который якобы должен принести счастье (энергетическое, та́инственное действие) и уберечь (защитное действие).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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