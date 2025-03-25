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Человек с черепом больше нашего: найден древний родственник

Наука

На территории центрального Китая обнаружены останки таинственного древнего человека с необычно крупным черепом. Новому виду дали название Homo juluensis, что можно перевести как "человек большеголовый". Его представители, как предполагают учёные, могли быть широко распространены в Восточной Азии от 300 до 50 тысяч лет назад.

изменение черепа человека
Фото: https://commons.wikimedia.org by Cicero Moraes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
изменение черепа человека

Кто он — человек с большой головой

Первыми останки обнаружили в 1974 году на стоянке Сюйцзяяо. Позже находки с похожими чертами были зафиксированы в других местах центрального Китая. Всего учёным удалось исследовать останки примерно десяти особей.

Их черепа были широкими и вместительными — объём мозга достигал 1700 см³, что даже больше, чем у современного человека. Однако, как уточняют исследователи, объём мозга не обязательно говорит об интеллекте.

Палеоантропологи Кристофер Бэй и Сюдзе Ву считают, что Homo juluensis не был полностью изолированным видом. Вероятнее всего, он возник в результате смешения неандертальцев, денисовцев и других гомининов, живших в Среднем плейстоцене.

Охотники с интеллектом

Рядом с останками нашли каменные орудия и кости животных. Это говорит о том, что Homo juluensis вёл оседлый образ жизни, охотился и разделывал добычу прямо на стоянке. Основным объектом охоты, судя по всему, были дикие лошади. Из шкур изготавливали одежду, а из костей — инструменты.

По словам учёных, эти древние люди обладали чертами, характерными сразу для нескольких видов: неандертальцев, денисовцев и Homo sapiens. Такое смешение, возможно, и стало причиной появления нового вида.

Что меняет эта находка

Традиционная модель происхождения человека предполагает, что Homo sapiens вышел из Африки и вытеснил местные виды в Евразии. Однако исследование Бэя и Ву говорит о другом — о возможной гибридной эволюции.

По их мнению, развитие человека в Азии было не прямолинейным, а включало многочисленные скрещивания между различными популяциями. Иными словами, наша эволюционная история может быть куда более запутанной и интересной, чем мы предполагали.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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