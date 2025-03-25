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Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт

2:07
Наука

Гигант проснулся: самый большой айсберг в мире дрейфует к Южному океану. Он весит около триллиона тонн и по размерам в два раза больше Лондона. Айсберг A23a, отколовшийся от Антарктиды ещё в 1986 году, неожиданно для многих пришёл в движение — спустя более 30 лет после того, как "застрял” на морском дне.

айсберг
Фото: https://commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
айсберг

Что произошло

A23a отделился от ледниковой полки Филхнера и тогда же оказался прикреплён ко дну моря Уэделла. Так он и оставался почти неподвижным вплоть до 2020 года. Только тогда айсберг начал медленно смещаться на север, но всё ещё находился в пределах антарктического пояса.

Сейчас ситуация изменилась: гигантский айсберг вышел из "спячки” и, ведомый морским течением, дрейфует в сторону Южного океана. Спутниковые снимки уже зафиксировали, как он уходит от Южных Оркнейских островов.

Что дальше

По прогнозам, A23a движется в сторону острова Южная Джорджия в субантарктической зоне. Там, в более тёплых водах, он может начать разрушаться: откалываться на части и постепенно таять.

Почему это важно

Исследователи с интересом следят за судьбой айсберга.

"Наблюдать, как A23a снова стал подвижным, — это уникальная возможность. Мы хотим понять, повторит ли он путь других крупных айсбергов и как его движение скажется на экосистеме", — объясняет доктор Эндрю Мейерс из Британской антарктической службы.

Возможно, этот гигант повлияет на миграцию морских животных, на циркуляцию питательных веществ и даже на климат в отдельных регионах.

Что уже произошло с A23a

В феврале он достиг района колонии Тейлор — там его ненадолго задержали подводные возвышенности и закрученные морские течения. Но теперь путь открыт. И за его путешествием с интересом следит весь научный мир.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, "ледяная гора") — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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