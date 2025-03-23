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Гуманоиды заменят сиделок: какие функции они будут выполнять?

0:54
Наука

Японские учёные изобрели роботов, которые могут заменить сиделок, чтобы ухаживать за стариками.

Робот
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Робот

Дома престарелых могут скоро пополниться новыми сотрудниками. 150-килограммовый гуманоид AIREC, а по совместительству сиделка, может переворачивать пациентов для смены подгузников и предотвращения пролежней, помогать им садиться, надевать носки, готовить еду, складывать белье и выполнять другие бытовые задачи, пишет KP. RU.

Кстати, в Японии есть дефицит работников в сфере ухода за стариками. А эта нация — самая престарелой и одной из самых быстро стареющих в мире, сообщает KP. RU.

Ученые планируют начать эксплуатировать AIREC к 2030 году. Стоит он по началу будет от 10 миллионов иен (около 5,6 млн. руб).

Уточнения

Гумано́ид (лат. humanoides «подобный человеку») — разумное человекоподобное существо из легенд и фантастики.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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