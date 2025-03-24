Доступное средство против рассеянного склероза: это может быть важным элементом в борьбе

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Связь между дефицитом витамина D и риском развития рассеянного склероза известна с 1960-х годов. Однако до недавнего времени не было доказательств, что приём витамина D может повлиять на течение заболевания. Новое исследование, опубликованное в JAMA, даёт надежду на то, что этот витамин способен замедлить прогресс болезни.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Как проводилось исследование?

Во Франции учёные провели клиническое испытание, в котором участвовали 303 человека с клинически изолированным синдромом (КИС) – состоянием, которое может перейти в рассеянный склероз. Участников разделили на две группы:

Первая группа получала 100 000 МЕ витамина D дважды в месяц.

Вторая принимала плацебо.

На протяжении двух лет все пациенты проходили регулярные обследования, включая МРТ.

Что показали результаты?

В группе, принимавшей витамин D, у 60% пациентов болезнь прогрессировала, тогда как среди тех, кто получал плацебо, этот показатель составил 74%.

Среднее время до появления симптомов оказалось почти в два раза дольше: 432 дня против 224.

Побочных эффектов, таких как избыток кальция в организме, не зафиксировано.

Почему это важно?

Хотя исследование не заменяет традиционные методы лечения, оно открывает новые перспективы для дополнительной терапии.

Особенно это актуально для тех, кто не имеет доступа к дорогостоящим лекарствам. Однако прежде чем делать окончательные выводы, необходимы дальнейшие исследования.

Уточнения

Рассеянный склероз (РС), или множественный склероз — аутоиммунное заболевание, приводящее к повреждению изолирующих оболочек нервных клеток головного и спинного мозга. Симптомы включают двоение в глазах, потерю зрения, боль в глазах, мышечную слабость и потерю чувствительности или координации.

